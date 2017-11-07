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Политика
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Украина
Порошенко запретил гастроли российских артистов на Украине без разрешения СБУ
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    Порошенко запретил гастроли российских артистов на Украине без разрешения СБУ

    19:18  7 Ноября 2017
    382

    Порошенко запретил гастроли российских артистов на Украине без разрешения СБУ

    Киев, 7 ноября. Президент Украины Петр Порошенко подписал закон, по которому российским артистам запрещено гастролировать на территории Украины без соответствующего разрешения СБУ.

    На официальном нормативном портале документов Верховной рады появился указ, подписанный Порошенко, об ограничениях гастролей российских артистов на Украине.

    Теперь актеры и музыканты из России могут выступать в стране только после разрешения СБУ. Для рассмотрения соответствующего запроса у украинских спецслужб будет 10 дней. Если же речь идет о гастролях — срок увеличивает до 30 дней рассмотрения.

    Порошенко запретил гастроли российских артистов на Украине без разрешения СБУ

    Организатор концертов, гастролей и других мероприятий российских артистов на Украине сможет подписать соглашение о сотрудничестве только после получения соответствующей санкции СБУ. При нарушении этого требования организаторы будут оштрафованы на сумму от 50 до 100 минимальных зарплат (6,2-14,4 тысячи долларов).

    Автор: Катерина Тимошенская
    #украина #порошенко #сбу #гастроли
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