Порошенко запретил гастроли российских артистов на Украине без разрешения СБУ

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Киев, 7 ноября. Президент Украины Петр Порошенко подписал закон, по которому российским артистам запрещено гастролировать на территории Украины без соответствующего разрешения СБУ.

На официальном нормативном портале документов Верховной рады появился указ, подписанный Порошенко, об ограничениях гастролей российских артистов на Украине.

Теперь актеры и музыканты из России могут выступать в стране только после разрешения СБУ. Для рассмотрения соответствующего запроса у украинских спецслужб будет 10 дней. Если же речь идет о гастролях — срок увеличивает до 30 дней рассмотрения.

Организатор концертов, гастролей и других мероприятий российских артистов на Украине сможет подписать соглашение о сотрудничестве только после получения соответствующей санкции СБУ. При нарушении этого требования организаторы будут оштрафованы на сумму от 50 до 100 минимальных зарплат (6,2-14,4 тысячи долларов).