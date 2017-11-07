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Евросоюз выступил за полную координацию с США по антироссийским санкциям
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    Евросоюз выступил за полную координацию с США по антироссийским санкциям

    19:26  7 Ноября 2017
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    Евросоюз выступил за полную координацию с США по антироссийским санкциям

    Вашингтон, 7 ноября. Европейский союз выступает за полную координацию с США по вопросу антироссийских санкций. Об этом заявила глава дипломатии ЕС Федерика Могерини.

    «Нам необходима полная координация с американскими друзьями по санкциям в отношении России», — приводит РИА Новости комментарий Могерини в ходе консультаций с американскими политиками в Вашингтоне.

    Напомним, ранее в ЕС раскритиковали США за принятие законопроекта, предусматривающего новые санкции в отношении России. Они коснулись в том числе и европейских компаний и повлияли на энергетическое сотрудничество России и ЕС. Брюссель упрекнул Вашингтон в том, что санкции были приняты практически без консультацией с ЕС.

    «Идет постоянная работа. Текст закона позволяет трактовать его достаточно широко. Для нас важна реализация закона, которая не затронет европейские интересы», — заявила Могерини.

    Могерини также отметила, что вопрос о принятом в США законе «О противодействии противникам Америки через санкции» постоянно обсуждается в ЕС. Дискуссии на этот счет в последний месяц были «очень интенсивными, и они продолжат быть крайне интенсивными», сказала глава дипломатии ЕС.   

    Автор: Федор Веснин
    #санкции #россия #сша #ес
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