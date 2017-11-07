Евросоюз выступил за полную координацию с США по антироссийским санкциям

В Избранное

Вашингтон, 7 ноября. Европейский союз выступает за полную координацию с США по вопросу антироссийских санкций. Об этом заявила глава дипломатии ЕС Федерика Могерини.

«Нам необходима полная координация с американскими друзьями по санкциям в отношении России», — приводит РИА Новости комментарий Могерини в ходе консультаций с американскими политиками в Вашингтоне.

Напомним, ранее в ЕС раскритиковали США за принятие законопроекта, предусматривающего новые санкции в отношении России. Они коснулись в том числе и европейских компаний и повлияли на энергетическое сотрудничество России и ЕС. Брюссель упрекнул Вашингтон в том, что санкции были приняты практически без консультацией с ЕС.

«Идет постоянная работа. Текст закона позволяет трактовать его достаточно широко. Для нас важна реализация закона, которая не затронет европейские интересы», — заявила Могерини.

Могерини также отметила, что вопрос о принятом в США законе «О противодействии противникам Америки через санкции» постоянно обсуждается в ЕС. Дискуссии на этот счет в последний месяц были «очень интенсивными, и они продолжат быть крайне интенсивными», сказала глава дипломатии ЕС.