Сирия под угрозой эскалации: боевики атакуют Дамаск и обстреливают район посольства РФ

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Отряды боевиков-исламистов запустили неожиданную атаку на восточной окраине Дамаска. Контролирующие Восточную Гуту группировки обстреляли ряд густонаселенных районов столицы из ракетных установок и минометов, сообщает ливанское информагентство Al Masdar News.

Ударам реактивных снарядов, в частности, подвергся район российского посольства. Серьезные разрушения также зафиксированы в квартале Аль-Салихия и на улице Аль-Абед. В социальных сетях уже появились фотографии последствий нападения. Согласно сведениям военных источников AMN, только в Аль-Салихии были ранены и убиты около десяти местных жителей. При этом в городе все еще слышны взрывы. Более подробные данные о разрушениях и жертвах в настоящий момент уточняются.

В районе Восточной Гуты к северо-востоку от Дамаска находится территориальный анклав так называемой вооруженной оппозиции. Этот регион входит в одну из зон деэскалации, где запрещены любые военные действия. Тем не менее в столичных предместьях также базируются крайне радикальные формирования, в том числе «Джебхат ан-Нусра»1 (деятельность запрещена в РФ), на которую действие режима тишины не распространяется.

Публицист и востоковед Андрей Онтиков считает, что активизация действий террористов в Дамаске связана, прежде всего, с желанием их спонсоров выразить свое отношение к мирным инициативам российской стороны, направленным на урегулирование в Сирии. Тем самым некоторые внешние участники сирийского конфликта пытаются вновь расшатать ситуацию и добиться новой эскалации конфликта. Об этом эксперт рассказал в беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей (ФАН).

«Этот район и наше посольство обстреливали уже не раз, это время от времени повторяющаяся акция. Я думаю, что у зарубежных спонсоров боевиков до сих пор есть нежелание двигаться в сторону сирийского урегулирования. Очевидно, что у них вызывает откровенное неприятие российская идея о проведении конференции национального диалога сирийского народа. Соответственно, со стороны таких игроков поступают команды боевикам открывать огонь».

Ситуация, которая уже не впервые происходит в сирийской столице, во многом стала возможной также из-за того, что США и другие страны, оказывающие помощь незаконным группировкам в САР, не гнушаются сотрудничества даже и с откровенными террористами, которые составляют значительную часть вооруженной оппозиции, отмечает собеседник ФАН. Американцы готовы использовать все возможные ресурсы, которые, как они думают, могут помочь им удовлетворить собственные геополитические амбиции.

«Российская сторона, в том числе и Сергей Лавров, и Владимир Путин, уже не раз обращали внимание Соединенных Штатов и других игроков на то, что необходимо наконец отделить более умеренную оппозицию от боевиков-исламистов. Однако стороны, оказывающие поддержку антиправительственным силам Сирии, так этого и не сделали. Таким образом, произошедшее в Дамаске является итогом того, что наши западные партнеры не хотят выполнять свои обязательства и продолжают делать ставку на самые радикальные элементы, не отказываясь даже от поддержки террористов».

Очевидно, действия исламистов носят провокационный характер. Несомненно, международная коалиция, возглавляемая Соединенными Штатами, хорошо понимает, что активизация боевых действий внутри страны поставит под угрозу возможность мирного диалога между непосредственными участниками сирийского кризиса в рамках предложенного Владимиром Путиным конгресса народов САР в Сочи. Соответственно, целью этих интенсивных обстрелов, считает Андрей Онтиков, может быть срыв перемирия в Восточной Гуте, которая имеет ценное стратегическое значение в виду близости к Дамаску.

«Запад пытается свести на нет все стремления развить процесс мирного политического урегулирования. Речь в данном случае идет не только о грядущей конференции, но и о временном перемирии в столичном регионе. Ведь здесь была реализована успешная попытка создания зоны деэскалации. В целом эта мирная инициатива привела к значительному сокращению насилия, это огромнейший успех, достигнутый в рамках процесса в Астане. Однако, очевидно, что все это очень не нравится каким-то другим внешним силам».

1 Организация запрещена на территории РФ.