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Археологи обнаружили в Крыму вход в древнюю скифскую крепость
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    Археологи обнаружили в Крыму вход в древнюю скифскую крепость

    19:20  7 Ноября 2017
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    Археологи обнаружили в Крыму вход в древнюю скифскую крепость

    Симферополь, 7 ноября. Археологи обнаружили в Крыму древние ворота в скифскую крепость, заявил директор историко-археологического заповедника «Неаполь Скифский» Юрий Зайцев.

    По словам специалистов, раскопки проводились в районе села Вилино, расположенного в Бахчисарайском районе. Рядом с поселением находился холм древнего городища, но археологи долгое время не проводили там исследования.

    Однако позже эксперты решили провести в этом районе геомагнитную разведку.

    «Определили перспективный участок, без особых гарантий, — цитирует Зайцева РИА Новости. — Но в процессе раскопок нашли остатки воротной башни, датируется II века до нашей эры — I века нашей эры».

    Директор заповедника пояснил, что это оказались ворота в небольшую древнюю крепость городища. Он подчеркнул, что таких на территории Крыма мало раскопано.

    «Всего несколько штук воротных проездов позднескифских», — уточнил специалист.

    Археологи обнаружили в Крыму вход в древнюю скифскую крепость

    Зайцев добавил, что археологи обнаружили лишь основания воротной башни, а также остатки оборонительного вала и участок каменной обкладки.

    Автор: Катерина Тимошенская
    #крым #ворота #крепость #бахчисарай
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