Археологи обнаружили в Крыму вход в древнюю скифскую крепость

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Симферополь, 7 ноября. Археологи обнаружили в Крыму древние ворота в скифскую крепость, заявил директор историко-археологического заповедника «Неаполь Скифский» Юрий Зайцев.

По словам специалистов, раскопки проводились в районе села Вилино, расположенного в Бахчисарайском районе. Рядом с поселением находился холм древнего городища, но археологи долгое время не проводили там исследования.

Однако позже эксперты решили провести в этом районе геомагнитную разведку.

«Определили перспективный участок, без особых гарантий, — цитирует Зайцева РИА Новости. — Но в процессе раскопок нашли остатки воротной башни, датируется II века до нашей эры — I века нашей эры».

Директор заповедника пояснил, что это оказались ворота в небольшую древнюю крепость городища. Он подчеркнул, что таких на территории Крыма мало раскопано.

«Всего несколько штук воротных проездов позднескифских», — уточнил специалист.

Зайцев добавил, что археологи обнаружили лишь основания воротной башни, а также остатки оборонительного вала и участок каменной обкладки.