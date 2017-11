В Избранное

Федеральное агентство новостей представляет перевод статьи Алекса Кристофору «List of Soros» names 226 MEPs in Europe who are under the complete control of George Soros («Список Сороса» обнародован: 226 членов Европарламента полностью подчиняются Джорджу Соросу»), опубликованной информационно-аналитическим интернет-ресурсом The Duran.

«Список Сороса» раскрывает всю правду о Евросоюзе: объединение является не чем иным, как инструментом миллиардера, представителя богатой правящей элиты, который использует Евросоюз с целью продвигать свою неолиберальную политику. Политика Джорджа Сороса включает в себя вопросы свободной миграции, однополых браков, евроинтеграции Украины, а также войны с Россией.

Из 751 члена Европейского парламента Джордж Сорос контролирует более трети.

«Европейская демократия — это фасад, скрывающий деятельность силовой структуры, близкой по характеру к феодальной системе, где есть местный лорд, держащий все поводья».

Не секрет, что «сеть Сороса» имеет обширную сферу влияния в Европейском парламенте и других учреждениях Евросоюза. Список был обнародован недавно. В документе перечислены имена 226 депутатов Европарламента, лоббирующих интересы миллиардера. В список вошли бывший президент Европейского парламента Мартин Шульц, бывший премьер-министр Бельгии Ги Верхофстадт, семь вице-президентов и ряд руководителей комитетов, координаторов и квесторов. Эти люди пропагандируют идеи Сороса, такие как привлечение большего числа мигрантов, однополые браки, интеграция Украины в ЕС и противодействие России. Из общего числа членов Европарламента (751), Сорос контролирует более трети.

Джордж Сорос — венгерско-американский инвестор, основатель и владелец общественной организации «Открытое общество», встретился с президентом Европейской комиссии Жан-Клодом Юнкером. Не было «никакой прозрачной повестки для их совещания за закрытыми дверьми». Однако после этого можно было заметить, насколько предложения Ерокомиссии о перераспределении мигрантов по всему ЕС были похожи на мнение Сороса о том, как лучше решить эту проблему.

Финансист-миллиардер считает, что Европейский союз должен продолжить принимать миллионы мигрантов с Ближнего Востока и из Северной Африки, а также предоставить каждому из них ежегодную материальную помощь в размере 15 тысяч евро. Кроме того, эти люди должны быть распределены по всем станам-членам Евросоюза.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан обвинил ЕС в том, что он «ест с руки» Сороса. Он считает, что кампания миллиардера по борьбе с закрытыми границами стала причиной нападений на Венгрию. Причина атак кроется в том, что правительство Венгрии предприняло попытки потребовать от сторонних организаций «гражданского общества», многие из которых финансируются Соросом, перечислить имена своих крупных зарубежных инвесторов, чтобы занести их в государственный реестр. Такие меры позволили бы сделать организации более прозрачными в отношении источников их финансирования. Правительство Венгрии также прилагает все возможные усилия, чтобы закрыть основанный в Будапеште Соросом Центрально-европейский университет.

«Весь Европейский союз находится в беде, потому что его руководители и бюрократы принимают такие решения, — сказал Орбан. — Люди поддерживают идеал Европейского союза. В то же время они терпеть не могут руководство ЕС, потому что оно злоупотребляет своей властью. Все в Европе это видят. Вот почему европейское руководство не пользуется уважением».

Многие люди, перечисленные в документе, известны своими нападками и резкими высказываниями в адрес России. Например, Ребекка Хармс, депутат от Партии зеленых в Германии, регулярно призывает Европейский парламент ужесточить санкции против Москвы. Ги Верхофстадт обвиняет Россию в том, что дела в Европе сегодня так плохи. Его статья «Поставить Путина на место» в прошлом году вызвала большой ажиотаж и многочисленные дискуссии. В 2012 году бывший хорватский учитель Тонино Пикула, возглавлявший миссию наблюдателей от Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), заявил, что президентские выборы в России в 2012 году были якобы несправедливыми, а результат был намеренно «перекошен» в пользу Владимира Путина.

Список Сороса проливает свет на вопрос о том, что заставляет руководство ЕС проводить политику, противоречащую интересам европейцев. Ответ — коррупция. Сорос покупает политиков, и они «пляшут под его дудку». Они не защищают интересы своих народов. Довольно часто те, кто выступает против такой риторики, сталкивается с сопротивлением политических элит своих стран. Противоречие между венгерским премьер-министром Орбаном и «сетью Сороса» является хорошим примером для иллюстрации того, как это работает. Европейский парламент под влиянием друзей Сороса подталкивает Европу к самоубийству, бездумно впуская в страны миллионы мигрантов.

Это показывает, что пресловутая европейская демократия — это фасад, скрывающий деятельность силовой структуры, близкой по характеру к феодальной системе, где есть местный лорд, держащий все поводья. ЕС вряд ли можно назвать властью людей. Публикация «списка Сороса» дает ключ к пониманию того, кто на самом деле правит ЕС и кто подстрекает антироссийские настроения в Европе.

Европейцам пришло время подумать о преобразовании этой системы, которой срочно необходимо избавиться от внешнего давления.