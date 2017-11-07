Антироссийский список Сороса: СМИ рассказали, что скрывает фасад европейской демократии
Федеральное агентство новостей представляет перевод статьи Алекса Кристофору «List of Soros» names 226 MEPs in Europe who are under the complete control of George Soros («Список Сороса» обнародован: 226 членов Европарламента полностью подчиняются Джорджу Соросу»), опубликованной информационно-аналитическим интернет-ресурсом The Duran.
«Список Сороса» раскрывает всю правду о Евросоюзе: объединение является не чем иным, как инструментом миллиардера, представителя богатой правящей элиты, который использует Евросоюз с целью продвигать свою неолиберальную политику. Политика Джорджа Сороса включает в себя вопросы свободной миграции, однополых браков, евроинтеграции Украины, а также войны с Россией.
Из 751 члена Европейского парламента Джордж Сорос контролирует более трети.
«Европейская демократия — это фасад, скрывающий деятельность силовой структуры, близкой по характеру к феодальной системе, где есть местный лорд, держащий все поводья».
Не секрет, что «сеть Сороса» имеет обширную сферу влияния в Европейском парламенте и других учреждениях Евросоюза. Список был обнародован недавно. В документе перечислены имена 226 депутатов Европарламента, лоббирующих интересы миллиардера. В список вошли бывший президент Европейского парламента Мартин Шульц, бывший премьер-министр Бельгии Ги Верхофстадт, семь вице-президентов и ряд руководителей комитетов, координаторов и квесторов. Эти люди пропагандируют идеи Сороса, такие как привлечение большего числа мигрантов, однополые браки, интеграция Украины в ЕС и противодействие России. Из общего числа членов Европарламента (751), Сорос контролирует более трети.
Джордж Сорос — венгерско-американский инвестор, основатель и владелец общественной организации «Открытое общество», встретился с президентом Европейской комиссии Жан-Клодом Юнкером. Не было «никакой прозрачной повестки для их совещания за закрытыми дверьми». Однако после этого можно было заметить, насколько предложения Ерокомиссии о перераспределении мигрантов по всему ЕС были похожи на мнение Сороса о том, как лучше решить эту проблему.
Финансист-миллиардер считает, что Европейский союз должен продолжить принимать миллионы мигрантов с Ближнего Востока и из Северной Африки, а также предоставить каждому из них ежегодную материальную помощь в размере 15 тысяч евро. Кроме того, эти люди должны быть распределены по всем станам-членам Евросоюза.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан обвинил ЕС в том, что он «ест с руки» Сороса. Он считает, что кампания миллиардера по борьбе с закрытыми границами стала причиной нападений на Венгрию. Причина атак кроется в том, что правительство Венгрии предприняло попытки потребовать от сторонних организаций «гражданского общества», многие из которых финансируются Соросом, перечислить имена своих крупных зарубежных инвесторов, чтобы занести их в государственный реестр. Такие меры позволили бы сделать организации более прозрачными в отношении источников их финансирования. Правительство Венгрии также прилагает все возможные усилия, чтобы закрыть основанный в Будапеште Соросом Центрально-европейский университет.
«Весь Европейский союз находится в беде, потому что его руководители и бюрократы принимают такие решения, — сказал Орбан. — Люди поддерживают идеал Европейского союза. В то же время они терпеть не могут руководство ЕС, потому что оно злоупотребляет своей властью. Все в Европе это видят. Вот почему европейское руководство не пользуется уважением».
Многие люди, перечисленные в документе, известны своими нападками и резкими высказываниями в адрес России. Например, Ребекка Хармс, депутат от Партии зеленых в Германии, регулярно призывает Европейский парламент ужесточить санкции против Москвы. Ги Верхофстадт обвиняет Россию в том, что дела в Европе сегодня так плохи. Его статья «Поставить Путина на место» в прошлом году вызвала большой ажиотаж и многочисленные дискуссии. В 2012 году бывший хорватский учитель Тонино Пикула, возглавлявший миссию наблюдателей от Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), заявил, что президентские выборы в России в 2012 году были якобы несправедливыми, а результат был намеренно «перекошен» в пользу Владимира Путина.
Список Сороса проливает свет на вопрос о том, что заставляет руководство ЕС проводить политику, противоречащую интересам европейцев. Ответ — коррупция. Сорос покупает политиков, и они «пляшут под его дудку». Они не защищают интересы своих народов. Довольно часто те, кто выступает против такой риторики, сталкивается с сопротивлением политических элит своих стран. Противоречие между венгерским премьер-министром Орбаном и «сетью Сороса» является хорошим примером для иллюстрации того, как это работает. Европейский парламент под влиянием друзей Сороса подталкивает Европу к самоубийству, бездумно впуская в страны миллионы мигрантов.
Это показывает, что пресловутая европейская демократия — это фасад, скрывающий деятельность силовой структуры, близкой по характеру к феодальной системе, где есть местный лорд, держащий все поводья. ЕС вряд ли можно назвать властью людей. Публикация «списка Сороса» дает ключ к пониманию того, кто на самом деле правит ЕС и кто подстрекает антироссийские настроения в Европе.
Европейцам пришло время подумать о преобразовании этой системы, которой срочно необходимо избавиться от внешнего давления.