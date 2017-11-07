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Политика
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Украина
Порошенко передал два требования к Саакашвили
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    Порошенко передал два требования к Саакашвили

    19:03  7 Ноября 2017
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    Порошенко передал два требования к Саакашвили

    Киев, 7 ноября. Бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили рассказал о необычном послании, которое он получил от президента Украины Петра Порошенко.

    По словам Саакашвили, несколько дней назад Петр Порошенко передал ему устное послание через своих приближенных.

    «Ко мне есть два требования: первое — я должен атаковать Юлию Тимошенко, потому что Тимошенко ему не нравится... И второе, что он мне сказал: я не имею права затрагивать коррупцию в оборонном секторе», — рассказал Саакашвили в эфире украинского телеканала NewsOne.

    Саакашвили добавил, что отказался выполнять данные требования, после чего ему пригрозили депортацией в Грузию, а также сообщили, что Служба безопасности Украины собирала на него компромат, который может быть опубликован в СМИ.

    Автор: Алексей Громов
    #порошенко #саакашвили #тимошенко
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