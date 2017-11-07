Американский журналист проиграл российскому ведущему 5 тысяч рублей в споре о допинге

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Американский журналист и публицист Марк Наклз проспорил российскому ведущему Артему Шейнину пять тысяч рублей в споре о допинге в эфире программы «Время покажет» на Первом канале. Наклз поставил пять тысяч и заявил, что российская сборная не сможет добиться значительных результатов на Олимпиаде в 2018 году без употребления допинга. Шейнин в ответ поставил десять тысяч рублей.

«Когда вы говорите, что мы [Россия] ничего не можем без допинга, вы будете ориентироваться на чьи доказательства, что мы с допингом? На те 95 проб, 94 из которых показали, что это [обвинения российских спортсменов в употреблении допинга] вранье?» — спросил Шейнин.

Наклз в свою очередь напомнил, что на Олимпийских играх в Ванкувере Россия заняла десятое место, а в Сочи — первое. Других доказательств употребления допинга российскими спортсменами публицист не смог.

«Это просто предсказание, что Россия не займет место выше, чем в 2014 году», — сказал Наклз.