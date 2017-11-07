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ЕСПЧ получил жалобу от Стаса Михайлова в 2014 году
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    ЕСПЧ получил жалобу от Стаса Михайлова в 2014 году

    18:52  7 Ноября 2017
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    ЕСПЧ получил жалобу от Стаса Михайлова в 2014 году

    Москва, 7 ноября. Страсбургский суд получил жалобу от российского певца Стаса Михайлова в 2014 году, заявили сотрудники пресс-службы ЕСПЧ.

    «Заявление Михайлов против России было подано 5 декабря 2014 года», — рассказали представители суда.

    Они подчеркнули, что дело «доведено до сведения правительства России от 19 октября 2017 года», передает РИА Новости.

    Отмечается, что в своей жалобе Михайлов указал на возможное нарушение статьи ЕКПЧ о праве на уважение личной семейной жизни человека, его жилища и корреспонденции. 

    ЕСПЧ получил жалобу от Стаса Михайлова в 2014 году

    Ранее директор Михайлова опроверг информацию о том, что артист якобы пожаловался в ЕСПЧ на власти России. По данным СМИ, певец якобы возмущен тем, что создатели фильма «Дублер», который вышел в прокат в 2013 году, незаконно использовали его образ для персонажа по имени Михаил Стасов, роль которого исполнил Александр Ревва.

    Автор: Катерина Тимошенская
    #еспч #михайлов #дублер #жалоба #2014
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