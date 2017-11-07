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«Возьмем Киев через две недели»: Прилепин цитатой Ленина поздравил ДНР с юбилеем Октября
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    «Возьмем Киев через две недели»: Прилепин цитатой Ленина поздравил ДНР с юбилеем Октября

    19:00  7 Ноября 2017
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    «Возьмем Киев через две недели»: Прилепин цитатой Ленина поздравил ДНР с юбилеем Октября

    Донецк, 7 ноября. В столице ДНР состоялась торжественная церемония гашения марки в честь 100-летия со дня Великой Октябрьской социалистической революции.

    В мероприятии приняли участие такие деятели, как министр культуры Донецкой народной республики Михаил Желтяков, писатель Захар Прилепин и историк Николай Стариков.

    «Владимир Ильич (Ленин) верно сказал, что Донбасс – это не случайный регион. А для становления государства, я думаю, и сегодня Донбасс – далеко не случайный регион», — отметил Желтяков.

    Непосредственно Прилепин также процитировал слова вождя мирового пролетариата.

    «Когда Киев был взят западно-ориентированными националистическими украинскими группировками, Ленин сказал: «Мы возьмем Киев через две недели». Этот подход со стороны Москвы и людей, которые управляют Россией, мне нравится. Надеюсь услышать эти слова и прочитать в центральной российской прессе», — подчеркнул российский писатель.

    Ранее глава ДНР Александр Захарченко заявил о том, что конфликт в Донбассе будет завершен только после того, как к власти в Киеве придут «вменяемые люди».

    Автор: Алексей Громов
    #днр #киев #донбасс #украина #прилепин
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