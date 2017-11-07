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Общество
День полиции — 2017: когда отмечается, история, большой концерт, сотрудники МВД в искусстве
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    День полиции — 2017: когда отмечается, история, большой концерт, сотрудники МВД в искусстве

    20:20  7 Ноября 2017
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    День полиции — 2017: когда отмечается, история, большой концерт, сотрудники МВД в искусстве

    Приближается один из самых знаменитых профессиональных праздников российских силовиков — День сотрудника органов внутренних дел Российской Федерации, который также называют День полиции. Во времена СССР этот праздник назывался День советской милиции, которую в постсоветские времена переименовали в полицию. Праздник также носит название День сотрудника МВД.

    Когда отмечается День сотрудника органов внутренних дел РФ

    День сотрудника органов внутренних дел Российской Федерации отмечается ежегодно 10 ноября, в 2017 году праздник приходится на пятницу.

    История создания милиции

    Историки считают, что основы структуры, которая занималась охраной общественного порядка, заложил в России еще Петр I, который создал соответствующую службу в 1715 году. Позже структура получила название «полиция» (по-гречески «полис» — это «город», «государство»).

    История создания милиции

    Царская полиция прекратила свое существование сразу после Октябрьской революции, столетие которой мы отмечаем в этом году. Уже через три дня после революции — 28 октября (10 ноября по новому стилю) 1917 года — появилось постановление о создании рабочей милиции. Истории становления советской милиции был посвящен сверхпопулярный во времена СССР сериал «Рожденная революцией». Так что получается, что в этом году российской полиции, как и революции, — исполняется сто лет.

    Рабочая милиция первоначально подчинялась местным советам, затем стала подразделением наркомата внутренних дел (НКВД), а с 1946 года и по сей день — это структура министерства внутренних дел — сначала СССР, а затем Российской Федерации.

    Праздник День милиции

    День советской милиции в СССР стали неофициально отмечать с 1962 года, а после 1980 года он стал официальным праздником, хотя и не являющийся выходным днем.

    В 2011 году российскую милицию переименовали в полицию, и праздник официально переименовали в День сотрудника органов внутренних дел Российской Федерации.

    В день сотрудника МВД по всей стране традиционно проходит много торжественных мероприятий в честь действующих сотрудников полиции, ветеранов МВД и сотрудников, погибших при исполнении служебного долга.

    Праздник официально переименовали в День сотрудника органов внутренних дел Российской Федерации

    День сотрудника МВД в искусстве

    В советское время День милиции был очень популярен. 10 ноября в Кремлевском дворце (тогда он назывался Кремлевский дворец съездов) проходил большой праздничный концерт, в котором принимали участие самые знаменитые звезды советской эстрады. Концерт показывали по телевидению, и многие его с удовольствием смотрели.

    Традиция праздничного концерта в День сотрудника МВД сохраняется и сегодня, мероприятие проходит все в том же Государственном кремлевском дворце и транслируется либо по Первому каналу, либо по телеканалу «Россия 1».

    В этом году праздничный концерт «День сотрудника органов внутренних дел» покажет Первый канал в пятницу, 10 ноября. Начало в 18.20. Повтор — в воскресенье, 12 ноября, в 15.00. Поздравить юбиляров традиционно придут все звезды отечественной эстрады: Алла Пугачева, Иосиф Кобзон, Григорий Лепс, Филипп Киркоров, Максим Галкин, группа «Любэ», Стас Михайлов, Николай Басков, Кристина Орбакайте, Леонид Агутин, Анжелика Варум, Александр Розенбаум, Трофим, группа «Дискотека Авария», Лолита и многие другие.

    Сотрудникам МВД посвящено много фильмов, стихов и песен. Образ милиционера-защитника был очень популярен как в советском, так и в российском искусстве. Это и знаменитые стихи о «Дяде Степе — милиционере» Сергея Михалкова, и песня «Наша служба и опасна, и трудна», и сериалы — «Рожденная революцией», «Следствие ведут знатоки», «Место встречи изменить нельзя», «Улицы разбитых фонарей», и фильмы — «Петровка, 38», «Огарева, 6» и многие другие.

    Автор: Алексей Громов
    #день сотрудника мвд россии #день полиции
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