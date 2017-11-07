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Российские «Солнцепеки» прошли модернизацию после реальных боевых действий в Сирии
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    Российские «Солнцепеки» прошли модернизацию после реальных боевых действий в Сирии

    18:48  7 Ноября 2017  /обновлено: 18:55  07 Ноября 2017
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    Российские «Солнцепек» прошли модернизацию после реальных боевых действий в СИрии

    Москва, 7 ноября. Как сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ, до конца ноября войска получат десять модернизированных ТОС-1А «Солнцепек».

    Несложно догадаться, что модернизация связана с опытом применения этих тяжелых огнеметных систем в Сирии и Ираке, где «Солнцепеки» показали себя в полной мере, обеспечив продвижение правительственным силам в самых сложных условиях борьбы с террористами ИГИЛ1 (организация запрещена в РФ)

    Относительно базовой модели ТОС-1А, обновлённые «Солнцепеки» получат более совершенные системы наведения, а также дальнобойные боеприпасы. Дальность стрельбы увеличена до 6 километров, а в точности удалось выиграть за счет электрогидравлических приводов с использованием лазерного дальномера и баллистического вычислителя.

    Стоит отметить, что на модернизации старых систем новшества для Минобороны не ограничиваются: уже в 2018 году, согласно планам Госпрограммы вооружений в ВС РФ, вероятнее всего, в РХБЗ (Войска радиационной, химической и биологической защиты), поступят новые огнеметные системы  — «ТОСочки» — еще более подверженная влиянию Ближнего Востока модель на колёсной базе.

    Российские «Солнцепек» прошли модернизацию после реальных боевых действий в СИрии

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Алексей Громов
    #тос #солнцепек #тос-1а
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