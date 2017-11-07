Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Политика
Зюганов объявил об участии в президентских выборах‍
Украина
Тимошенко: На Украине обеднели даже воры
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Тимошенко: На Украине обеднели даже воры

    18:41  7 Ноября 2017
    174

    Тимошенко: На Украине обеднели даже воры

    Киев, 7 ноября. На Украине обеднели даже воры, которые теперь выбирают для совершения преступлений самые простые квартиры и выносят оттуда все подряд. Об этом в эфире телеканала ZIK сообщила депутат Верховной Рады Юлия Тимошенко. 

    Она заявила, что, если гражданин Украины «уехал куда-то в командировку или куда-то отдохнуть, оставил жилье», то его могут «ограбить самым брутальным образом, вытянув последние уже вещи, которые уже и не являются большой ценностью», сообщает «ПолитНавигатор».   

    «Просто сегодня настолько большая бедность в стране, что, в принципе, все имеет ценность», — пояснила Тимошенко.

    Она отметила, что государство не справляется со своей основной функцией — защитой населения.

    «Главная функция государства — это защита людей во всех проявлениях. В первую очередь, человек, который живет в своей собственной стране, должен знать, что ночью, днем, утром куда бы он не поехал по своей родной стране, он защищен, его никто не ограбит, не убьет», — сказала Тимошенко.

    Отметим, ранее сообщалось, за чертой бедности на Украине живут около 60% граждан. 

    Автор: Федор Веснин
    #украина #тимошенко #бедность
    Комментарии:
    Загрузка...
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Читайте также
      Инфографика Все
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        Порошенко запретил гастроли российских артистов на Украине без разрешения СБУ

        Порошенко запретил гастроли российских артистов на Украине без разрешения СБУ

        19:18   7 Ноября 2017
        373
        Боевики обстреляли район российского посольства в Дамаске

        Боевики обстреляли район российского посольства в Дамаске

        16:59   7 Ноября 2017
        247
        Залитый цементом Вечный огонь в Киеве снова зажжен ценой инсульта у рабочего

        Залитый цементом Вечный огонь в Киеве снова зажжен ценой инсульта у рабочего

        15:41   7 Ноября 2017
        2692
        Сирия глазами сирийцев: ФАН публикует окончательные итоги соцопроса, проведенного в САР

        Сирия глазами сирийцев: ФАН публикует окончательные итоги соцопроса, проведенного в САР

        15:08   7 Ноября 2017
        988