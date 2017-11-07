Тимошенко: На Украине обеднели даже воры

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Киев, 7 ноября. На Украине обеднели даже воры, которые теперь выбирают для совершения преступлений самые простые квартиры и выносят оттуда все подряд. Об этом в эфире телеканала ZIK сообщила депутат Верховной Рады Юлия Тимошенко.

Она заявила, что, если гражданин Украины «уехал куда-то в командировку или куда-то отдохнуть, оставил жилье», то его могут «ограбить самым брутальным образом, вытянув последние уже вещи, которые уже и не являются большой ценностью», сообщает «ПолитНавигатор».

«Просто сегодня настолько большая бедность в стране, что, в принципе, все имеет ценность», — пояснила Тимошенко.

Она отметила, что государство не справляется со своей основной функцией — защитой населения.

«Главная функция государства — это защита людей во всех проявлениях. В первую очередь, человек, который живет в своей собственной стране, должен знать, что ночью, днем, утром куда бы он не поехал по своей родной стране, он защищен, его никто не ограбит, не убьет», — сказала Тимошенко.

Отметим, ранее сообщалось, за чертой бедности на Украине живут около 60% граждан.