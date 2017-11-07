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Происшествия
Экс-министр Уэльса трагически погиб после обвинений со стороны женщин
Происшествия
Экс-министр Уэльса трагически погиб после обвинений со стороны женщин
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    Экс-министр Уэльса трагически погиб после обвинений со стороны женщин

    18:27  7 Ноября 2017
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    Экс-министр Уэльса трагически погиб после обвинений со стороны женщин

    Лондон, 7 ноября. Бывший министр правительства Уэльса Карл Сарджент обнаружен мертвым в своем доме, передает Би-би-си.

    В настоящее время Полиция не называет причину его смерти, однако британские СМИ предполагают, что это было самоубийство. Стоит отметить, что 3 ноября Карла Сарджента отстранили от занимаемой должности после того, как несколько женщин обвинили его в домогательствах.

    В свою очередь Сарджент говорил, что обвинения в его сторону — «шокирующие и тревожные». Он также призвал провести независимое расследование, отметив, что намерен «очистить свое имя». Кроме того, Сарджент был членом Лейбористской партии. В связи с выдвинутыми обвинениями против него было начато внутрипартийное расследование.

    Автор: Алексей Громов
    #великобритания #уэльс #экс-министр
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