Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Происшествия
Экс-министр Уэльса трагически погиб после обвинений со стороны женщин
Весь мир
В Сети появилась видеозапись последствий обстрела боевиков в Дамаске
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    В Сети появилась видеозапись последствий обстрела боевиков в Дамаске

    18:17  7 Ноября 2017
    48

    В Сети появилась видеозапись последствий обстрела боевиков в Дамаске

    Дамаск, 7 ноября. Боевики из Восточной Гуты обстреляли центральные районы столицы Сирии.

    Жители Дамаска выложили в Сеть видеозапись, сделанную на местах попаданий реактивных снарядов, выпущенных боевиками из района оазиса Восточная Гута.

    Множество зданий получили повреждения, на местах работают сотрудники пожарной охраны, полицейские и медики. По предварительным данным в результате обстрела погиб один человек. Не менее 16 гражданских лиц получили ранения.

    Отмечается, что несколько снарядов разорвались в непосредственной близости от российского посольства.

    Автор: Алексей Громов
    #сирия #обстрел #дамаск #восточная гута
    Комментарии:
    Загрузка...
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Читайте также
      Инфографика Все
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        Залитый цементом Вечный огонь в Киеве снова зажжен ценой инсульта у рабочего

        Залитый цементом Вечный огонь в Киеве снова зажжен ценой инсульта у рабочего

        15:41   7 Ноября 2017
        2078
        Все командующие войсками военных округов армии РФ получили боевой опыт в Сирии

        Все командующие войсками военных округов армии РФ получили боевой опыт в Сирии

        14:29   7 Ноября 2017
        2639
        Песков рассказал о последствиях «худшего сценария» неучастия России в ОИ-2018

        Песков рассказал о последствиях «худшего сценария» неучастия России в ОИ-2018

        13:57   7 Ноября 2017
        3494
        Лавров отреагировал на осквернение Вечного огня в Киеве

        Лавров отреагировал на осквернение Вечного огня в Киеве

        13:31   7 Ноября 2017
        557