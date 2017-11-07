В Сети появилась видеозапись последствий обстрела боевиков в Дамаске

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Дамаск, 7 ноября. Боевики из Восточной Гуты обстреляли центральные районы столицы Сирии.

Жители Дамаска выложили в Сеть видеозапись, сделанную на местах попаданий реактивных снарядов, выпущенных боевиками из района оазиса Восточная Гута.

Множество зданий получили повреждения, на местах работают сотрудники пожарной охраны, полицейские и медики. По предварительным данным в результате обстрела погиб один человек. Не менее 16 гражданских лиц получили ранения.

Отмечается, что несколько снарядов разорвались в непосредственной близости от российского посольства.