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«Хамас»: Мы в одной траншее с «Хезболлой» против Израиля
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    «Хамас»: Мы в одной траншее с «Хезболлой» против Израиля

    18:23  7 Ноября 2017
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    «Хамас»: мы в одной траншее с «Хезболлой» против Израиля

    Сектор Газа, 7 ноября. Командование «Хамас» заявило о готовности противостоять Израилю вместе с «Хезболлой»

    Согласно заявлению представителей палестинской организации, которое цитирует просирийский источник, движение «Хамас» и ливанская «Хезболла» находятся в одной и той же траншее, обращённой к Израилю, и продолжают сотрудничество и координацию.

    Стоит отметить, что военизированное крыло «Хамас», «Изз ад-Дин аль-Кассам», уже не то, что раньше. И, судя по всему, надеется получить помощь от «Хезболлы», которая напротив, набрала сил за последние несколько лет.

    Также очевидно, что над Израилем сгущаются тучи — Сирия осталась единым государством, Иран увеличил влияние в регионе, а военное крыло Хезболлы разрослось до масштабов нескольких дивизий. Тем более что в борьбе с ИГИЛ1 (Террористическая группировка, запрещена в РФ) «Хезболла» получила немалый опыт ведения маневренного боя.

    «Хамас»: мы в одной траншее с «Хезболлой» против Израиля

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Алексей Громов
    #израиль #хамас #хезблла
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