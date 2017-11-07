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Хомс, 7 ноября. Лидеры вооруженных формирований в северном Хомсе присоединились к режиму перемирия при содействии специалистов российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии.

Сирийские информационные агентства сообщили со ссылкой на местные источники, что российским военнослужащим удалось достичь соглашения с командирами вооруженных формирований, которые контролируют несколько районов в северной части провинции Хомс.

Представители группировок подписали соглашения о присоединении к режиму прекращения боевых действий. Это позволило вновь открыть для движения трассу М-5, которая связывает города Хомс и Хама. Отмечается, что встреча, в которой принимали участие представители командования САА, лидеры вооруженных формирований и российские военные, состоялась в населенном пункте Дар эль-Кабира провинции Хомс.