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Сирия: действия российских военных позволили возобновить работу шоссе Хомс — Хама
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    Сирия: действия российских военных позволили возобновить работу шоссе Хомс — Хама

    18:11  7 Ноября 2017
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    Сирия: действия российских военных позволили возобновить работу шоссе Хомс — Хама

    Хомс, 7 ноября. Лидеры вооруженных формирований в северном Хомсе присоединились к режиму перемирия при содействии специалистов российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии.

    Сирийские информационные агентства сообщили со ссылкой на местные источники, что российским военнослужащим удалось достичь соглашения с командирами вооруженных формирований, которые контролируют несколько районов в северной части провинции Хомс.

    Представители группировок подписали соглашения о присоединении к режиму прекращения боевых действий. Это позволило вновь открыть для движения трассу М-5, которая связывает города Хомс и Хама. Отмечается, что встреча, в которой принимали участие представители командования САА, лидеры вооруженных формирований и российские военные, состоялась в населенном пункте Дар эль-Кабира провинции Хомс.

    Сирия: действия российских военных позволили возобновить работу шоссе Хомс — Хама

    Автор: Алексей Громов
    #сирия #хама #хомс #соглашение
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