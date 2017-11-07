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Бывший партнер Шипачева объяснил причины неудачи россиянина в НХЛ
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    Бывший партнер Шипачева объяснил причины неудачи россиянина в НХЛ

    18:20  7 Ноября 2017
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    Бывший партнер Шипачева объяснил причины неудачи россиянина в НХЛ
    Москва, 7 ноября. Нападающий «Вегаса» Алекс Так рассказал о причинах, по которым форвард сборной России Вадим Шипачев не сумел закрепиться в составе клуба НХЛ и был переведен в фарм-клуб. 

    Хоккеист Алекс Так считает, что языковой барьер стал одной из причин, из-за которых россиянин Вадим Шипачев попал из НХЛ в фарм-клуб. 

    «В первую очередь это – языковой барьер. Даже несмотря на то, что Вадим быстро начал улавливать язык. Насколько я знаю, он дополнительно занимался сам. Но в любом случае, изучение английского является самой тяжелой частью адаптации. В этом плане легче игрокам из европейских стран, в которых английский язык является по сути вторым», — сказал игрок «Вегаса». 

    Бывший партнер Шипачева объяснил причины неудачи россиянина в НХЛ

    «Приехать из России, где английский не настолько распространен – это другое дело. Можно знать пару слов, но этого недостаточно, чтобы полностью понимать происходящее. Это морально очень тяжело»,  — считает Так, его слова приводит «Совспорт».

    Также нападающий отметил, что в более раннем возрасте игрокам переезжать в НХЛ проще — по его мнению, так у хоккеиста меньше бытовых забот.

    Автор: Константин Тихов
    #нхл
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