Бывший партнер Шипачева объяснил причины неудачи россиянина в НХЛ

В Избранное



Москва, 7 ноября. Нападающий «Вегаса» Алекс Так рассказал о причинах, по которым форвард сборной России Вадим Шипачев не сумел закрепиться в составе клуба НХЛ и был переведен в фарм-клуб.

Хоккеист Алекс Так считает, что языковой барьер стал одной из причин, из-за которых россиянин Вадим Шипачев попал из НХЛ в фарм-клуб.

«В первую очередь это – языковой барьер. Даже несмотря на то, что Вадим быстро начал улавливать язык. Насколько я знаю, он дополнительно занимался сам. Но в любом случае, изучение английского является самой тяжелой частью адаптации. В этом плане легче игрокам из европейских стран, в которых английский язык является по сути вторым», — сказал игрок «Вегаса».

«Приехать из России, где английский не настолько распространен – это другое дело. Можно знать пару слов, но этого недостаточно, чтобы полностью понимать происходящее. Это морально очень тяжело», — считает Так, его слова приводит «Совспорт».

Также нападающий отметил, что в более раннем возрасте игрокам переезжать в НХЛ проще — по его мнению, так у хоккеиста меньше бытовых забот.