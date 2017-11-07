На Украине нашли автомат со следами ДНК убийцы Окуевой

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Киев, 7 ноября. Украинские следователи нашли автомат, из которого был расстрелян джип командира добровольческого батальона имени Джохара Дудаева Адама Осмаева. Об этом сообщил во вторник советник главы МВД Украины Антон Геращенко.

«На нем были следы ДНК того человека, который им пользовался, убийцы. Эти следы ДНК сейчас отданы экспертам-криминалистам», — объяснил журналистам политик.

Согласно предварительным данным, нападение на автомобиль, в результате которого погибла жена Осмаева Амина Окуева, якобы подготовили четыре злоумышленника.

Напомним, в конце октября неизвестные люди обстреляли автомобиль командира добровольческого батальона имени Джохара Дудаева Адама Осмаева. Его жена Амина Окуева получила смертельное ранение.

Непосредственно сам Осмаев рассказал о том, что злоумышленники организовали «классическую» военную засаду.