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Федеральное агентство новостей публикует обзор главных событий вторника, 7 ноября.

Жительница Киева Дана Яровая написала на своей странице в Facebook о грандиозной «перемоге» (победе — укр.) над российским туристом на египетском курорте. «Египет наш»: Украинку, «зажавшую» стул россиянину из-за Крыма, высмеяли в Сети.

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) получил жалобу музыканта Стаса Михайлова против российских властей. Об этом во вторник заявил глава международной правозащитной организации «Агора» Павел Чиков в своем Telegram-канале. Стас Михайлов пожаловался на российские власти в ЕСПЧ из-за пародии Реввы.

Неизвестные залили цементом мемориал «Вечный огонь» в парке Славы в Киеве, сообщил сайт украинского телеканала «Эспрессо». Милонов отреагировал на атаку вандалов на Вечный огонь в Киеве.

Сборной Российской Федерации могут запретить исполнять гимн страны на Олимпиаде 2018 года, сообщает The New York Times. В Совфеде ответили на возможный запрет гимна России на Олимпиаде.

Глава крымского парламента Владимир Константинов поддержал идею депутата Госдумы Константина Затулина об отмене указа президиума Верховного совета СССР от 1954 года, согласно которому Крымская область РСФСР была передана Украинской ССР, назвав указ «ошибкой». В Крыму назвали ошибкой передачу полуострова Украинской ССР в 1954 году.

Предположительно, молодые нигерийки стали жертвами насилия во время путешествия через Средиземное море на мигрантских лодках. Тела 26 изнасилованных и убитых нигерийских девушек нашли у берегов Италии.

Пользователи соцсетей прокомментировали заявление главы Донецкой народной республики Александра Захарченко об уничтожении двух батарей ВСУ. Хорошо, но мало: пользователи соцсетей отреагировали на уничтожение двух батарей ВСУ под Донецком.

После воссоединения Севастополя и Крыма с Россией на Украину вернулся лишь каждый восьмой сотрудник СБУ. Стало известно, сколько сотрудников СБУ вернулось в Киев после воссоединения Крыма с РФ.

Издание New York Times, опубликовавшее сообщение о возможном запрете на исполнение гимна России на Олимпийских играх в Пхенчхане в 2018 году, пытается деморализовать российскую сборную и спортивных функционеров РФ Дегтярев прокомментировал провокацию NYT о запрете гимна РФ на Олимпиаде-2018.