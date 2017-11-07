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Пассажир попал под поезд на станции метро «Отрадная» в Москве
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    Пассажир попал под поезд на станции метро «Отрадная» в Москве

    18:01  7 Ноября 2017
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    Пассажир попал под поезд на станции метро «Отрадная» в Москве

    Москва, 7 ноября. Пассажир Московского метрополитена попал под поезд на станции «Отрадная» Серпуховско-Тимирязевской линии.

    Как стало известно ФАН, инцидент произошел на серой ветке московского метро на станции «Отрадное». В результате происшествия пассажир получил серьезные повреждения. Пострадавшего извлекли из-под вагона электропоезда. В ближайшее время на место инцидента прибудут медики.

    В пресс-службе Московского метрополитена отметили, что в результате инцидента были увеличены интервалы движения поездов на северном участке Серпуховско-Тимирязевской линии.

    Автор: Алексей Громов
    #москва #метрополитен #пассажир
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