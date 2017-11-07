Латвийский политик осудила осквернение Вечного огня в Киеве в эфире российского ТВ

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Латвийский депутат Европарламента Татьяна Жданок в эфире программы «Время покажет» на Первом канале публично осудила осквернение Вечного огня в Киеве.

«Можно очень долго заблуждаться, но вечно заблуждаться нельзя. Сейчас происходит переоценка того, что произошло [исторических событий]. <…> Украина во многом перенимает то, что было сделано в Прибалтике, только с большими эмоциями, большими выплесками такой гадости. У нас 20 лет были погашены Вечные огни на могилах солдат-освободителей, но три года назад в Даугавпилсе, в самом восточном и самом русском городе Латвии, мы возродили Вечный огонь. Я сама финансово поддерживаю Вечный огонь каждый месяц, и он горит», — заявила Жданок.

По ее словам, мемориал финансируется мэром Даугавпилса, а также прочими политиками.

Член Совфеда Ольга Ковитиди в свою очередь напомнила, что акты вандализма имели место и на крымских кладбищах, также был осквернен мемориал «Могила Неизвестного солдата». По мнению парламентария, это происходит потому, что России страшатся в Соединенных Штатах, а также в Польше и на Украине. Но акты вандализма, по мнению Ковитиди, не смогут сломить патриотический дух россиян.