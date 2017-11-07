Проамериканские курды из SDF захватывают деревни в Дейр-эз-Зоре

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Сирия, 7 ноября. Боевики проамериканской оппозиционной группировки СДС (SDF) («Сирийские демократические силы»), ядро которой составляют курдские отряды самообороны YPG, продолжают захватывать деревни у ИГИЛ1 (Террористическая организация, запрещена в РФ) в провинции Дейр-эз-Зор.

Сегодня стало известно, что СДС взяли деревню Каширия (Кушерия), которая располагается в русле левого притока Евфрата, реки Хабур. Согласно сообщениям местных источников, между курдами и ИГИЛовцами вспыхнули боестолкновения. Как заявляют сами курды — обошлось без потерь, а террористы потеряли 7 боевиков убитыми и гантрак с ДШК.

Однако стоит помнить, что СДС несколькими неделями ранее подозрительно активно продвигались в Дейр-эз-Зоре, практически без единого выстрела захватывая объекты нефтяной инфраструктуры. Связано ли это с тем, что в их рядах находился спецназ США, который договаривался с местными племенными формированиями, участниками ИГИЛ, покажет время.

1 Организация запрещена на территории РФ.