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Проамериканские курды из SDF захватывают деревни в Дейр-эз-Зоре
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    Проамериканские курды из SDF захватывают деревни в Дейр-эз-Зоре

    18:48  7 Ноября 2017
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    Проамериканские курды из СДС захватывают деревни в Дейр-эз-Зоре

    Сирия, 7 ноября. Боевики проамериканской оппозиционной группировки СДС (SDF) («Сирийские демократические силы»), ядро которой составляют курдские отряды самообороны YPG, продолжают захватывать деревни у ИГИЛ1 (Террористическая организация, запрещена в РФ) в провинции Дейр-эз-Зор.

    Сегодня стало известно, что СДС взяли деревню Каширия (Кушерия), которая располагается в русле левого притока Евфрата, реки Хабур. Согласно сообщениям местных источников, между курдами и ИГИЛовцами вспыхнули боестолкновения. Как заявляют сами курды — обошлось без потерь, а террористы потеряли 7 боевиков убитыми и гантрак с ДШК.

    Однако стоит помнить, что СДС несколькими неделями ранее подозрительно активно продвигались в Дейр-эз-Зоре, практически без единого выстрела захватывая объекты нефтяной инфраструктуры. Связано ли это с тем, что в их рядах находился спецназ США, который договаривался с местными племенными формированиями, участниками ИГИЛ, покажет время.

    Проамериканские курды из СДС захватывают деревни в Дейр-эз-Зоре

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Алексей Громов
    #сирия #курды #дейр-эз-зор #сдс
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