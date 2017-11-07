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Происшествия
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Опубликованы фото последствий обстрела боевиков в Дамаске
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    Опубликованы фото последствий обстрела боевиков в Дамаске

    17:37  7 Ноября 2017
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    Опубликованы фото последствий обстрела боевиков в Дамаске

    Дамаск, 7 ноября. В глобальной Сети появились первые фотографии из обстрелянных боевиками районов Дамаска.

    Сегодня боевики подвергли массированному обстрелу центральный район столицы Сирийской арабской республики. Огонь велся со стороны района Восточная Гута, который контролируется террористами.

    По предварительным данным один человек погиб, 16 мирных жителей получили ранения различной степени тяжести. Количество жертв может возрасти.

    Отмечается, что некоторые снаряды разорвались около российского посольства. В данный момент на месте работают сотрудники полиции и медики.

    Опубликованы фото последствий обстрела боевиков в Дамаске

    Автор: Алексей Громов
    #сирия #обстрел #дамаск #восточная гута
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