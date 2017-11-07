Видеодайджест новостей, вечер 7 ноября 2017 года

Операция ВКС РФ в Сирии повысила престиж военной службы
Министр обороны России Сергей Шойгу заявил
, что успех операции Военно-космических сил России против террористов в Сирии повысил престиж службы в российской армии. Такое заявление министр сделал во время коллегии военного ведомства.
Шойгу подчеркнул, что за последние пять лет боевая мощь российских армии и флота значительно возросла. Министр особо отметил: повысить престижность службы помогли успехи в Сирии. Еще один важный момент — современное вооружение российской армии.
«Уровень оснащенности войск современным вооружением по сравнению с 2012 годом удалось повысить почти в четыре раза. На сегодняшний день он составляет 58,9%», — сказал Шойгу.
Несколько сотен украинских националистов прошли по Киеву маршем
В основном участие
в нем приняли футбольные «ультрас» и неонацисты из запрещенного в России «Правого сектора»1
. Марш был оформлен в стилистике гитлеровских факельных шествий. Об этом сообщает корреспондент Федерального агентства новостей
с места событий.
Поводом для акции стало задержание год назад в Луганске «ультрас» Владислава Овчаренко и Артема Ахмерова. Футбольных фанатов и националистов подозревают в диверсиях на территории Луганска, а также в убийствах в одесском Доме профсоюзов.
Сборной России могут запретить исполнять гимн страны на Олимпиаде 2018 года
Сборной Российской Федерации могут запретить
исполнять гимн страны на Олимпиаде 2018 года. По крайней мере, так утверждает американская The New York Times. Член Совета Федерации Игорь Морозов
в интервью ФАН заявил, что информационная война против России продолжается.
«Соединенные Штаты делают все возможное, чтобы сдержать развитие Российской Федерации, в том числе и в мировом спорте. Наши олимпийцы традиционно завоевывают золотые медали, постоянно звучит российский гимн, весь мир видит наш флаг в числе победителей Олимпиады. Поэтому все это здорово задевает США с их стратегией глобального превосходства. Это не вписывается в их доктрину управления миром», — сказал Морозов.
В МИД РФ ответили на атаку вандалов на Вечный огонь в Киеве
В МИД РФ отреагировали на новость о том, что неизвестные залили
цементом мемориал «Вечный огонь» в парке Славы в Киеве. Глава МИД РФ Сергей Лавров
назвал произошедшее «неприемлемым кощунством».
Министр напомнил, что подобные вещи постоянно происходят на Украине. По его мнению, «в этом проявляется неспособность киевского режима урезонить ультрарадикалов, урезонить неонацистов», которые на Украине в наши дни чувствуют себя очень комфортно.
Журналиста РИА Новости Захара Виноградова, который ехал в Киев, сняли с поезда
Журналиста агентства РИА Новости Захара Виноградова
, который ехал в Киев, сняли
с поезда. Как сообщил сам журналист, при проверке документов в Конотопе его высадили из поезда Москва — Одесса.
Виноградову запрещен въезд на территорию страны на пять лет. Что именно заставило украинских пограничников запретить Виноградову въезд, неизвестно. Сейчас журналист ждет обратного поезда.
1 Организация запрещена на территории РФ.