Видеодайджест новостей, вечер 7 ноября 2017 года

Операция ВКС РФ в Сирии повысила престиж военной службы

Сергей Шойгу Министр обороны России заявил , что успех операции Военно-космических сил России против террористов в Сирии повысил престиж службы в российской армии. Такое заявление министр сделал во время коллегии военного ведомства.

Шойгу подчеркнул, что за последние пять лет боевая мощь российских армии и флота значительно возросла. Министр особо отметил: повысить престижность службы помогли успехи в Сирии. Еще один важный момент — современное вооружение российской армии.

«Уровень оснащенности войск современным вооружением по сравнению с 2012 годом удалось повысить почти в четыре раза. На сегодняшний день он составляет 58,9%», — сказал Шойгу.