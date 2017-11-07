Депутат Госдумы намерен встретиться с автором статьи NYT о запрете гимна РФ на ОИ-2018

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Москва, 7 ноября. Член комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Дмитрий Свищев намерен встретиться с автором статьи, опубликованной в газете New York Times, для разъяснения информации о возможном запрете исполнения гимна России на Олимпийских Играх 2018 года. Об этом сообщает пресс-служба депутата.

Ранее американская газета New York Times со ссылкой на собственные источники сообщила, что сборную России могут допустить до Олимпийских игр в южнокорейском Пхенчхане при условии, что во время Олимпиады не будет звучать российский гимн, а наши спортсмены не будут участвовать в церемонии открытия.

«В ближайшее время мне организуют либо встречу, либо разговор с автором статьи или ответственными лицами в New York Times и объяснят, какие у них источники, информированные о допинге в российском спорте и предоставляющие указанные в этой статье сведения. У меня есть вопросы к этой американской газете, на которые я хотел бы получить ответы», — сообщил Свищев.

Стоит отметить, что в Международном олимпийском комитете заявили, что информация, опубликованная газетой New York Times, является преждевременной спекуляцией.