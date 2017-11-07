Новейший F-35 потерпел фиаско при атаке на советский ЗРК С-200 в Сирии

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Дамаск, 7 ноября. Новейший истребитель-бомбардировщик F-35 не смог одолеть советский ЗРК С-200 в реальном бою в Сирии, сообщили военные эксперты.

Произведенный в СССР С-200ВЭ «Вега-Э» в Сирии нанес удар по F-35, который находится на вооружении израильской армии, и уцелел после ответного нападения. Об этом заявили военные специалисты, которые изучили полученные со спутника снимки позиций 16-й бригады ПВО.

Отмечается, что местом действия был район авиабазы «Думейр» под Дамаском. Специалисты обратили внимание, что пусковые установки, на которые пришелся удар F-35, не пострадали. Единственное, что могло получить какие-либо повреждения — антенный пост с радиолокатором подсвета цели ПВО. Однако эксперты заверили, что эту неполадку можно устранить довольно быстро, передает «Вестник Мордовии».

Эксперты пришли к выводу, что разработанный 1960-е года советский С-200 способен успешно противостоять воздушным налетам с использованием современной техники.