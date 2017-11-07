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Новейший F-35 потерпел фиаско при атаке на советский ЗРК С-200 в Сирии
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    Новейший F-35 потерпел фиаско при атаке на советский ЗРК С-200 в Сирии

    17:52  7 Ноября 2017
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    Новейший F-35 потерпел фиаско при атаке на советский ЗРК С-200 в Сирии

    Дамаск, 7 ноября. Новейший истребитель-бомбардировщик F-35 не смог одолеть советский ЗРК С-200 в реальном бою в Сирии, сообщили военные эксперты.

    Произведенный в СССР С-200ВЭ «Вега-Э» в Сирии нанес удар по F-35, который находится на вооружении израильской армии, и уцелел после ответного нападения. Об этом заявили военные специалисты, которые изучили полученные со спутника снимки позиций 16-й бригады ПВО.

    Отмечается, что местом действия был район авиабазы «Думейр» под Дамаском. Специалисты обратили внимание, что пусковые установки, на которые пришелся удар F-35, не пострадали. Единственное, что могло получить какие-либо повреждения  — антенный пост с радиолокатором подсвета цели ПВО. Однако эксперты заверили, что эту неполадку можно устранить довольно быстро, передает «Вестник Мордовии».

    Новейший F-35 потерпел фиаско при атаке на советский ЗРК С-200 в Сирии

    Эксперты пришли к выводу, что разработанный 1960-е года советский С-200 способен успешно противостоять воздушным налетам с использованием современной техники.

    Автор: Катерина Тимошенская
    #сирия #f-35 #удар #с-200
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