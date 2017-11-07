В Киеве взорвался автомобиль водителя экс-министра инфраструктуры Украины

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Киев, 7 ноября. Сотрудники правоохранительных органов Киева выясняют обстоятельства взрыва автомобиля водителя бывшего министра инфраструктуры Украины Андрея Пивоварского.

Инцидент произошел в ночь на 7 ноября. Согласно предварительным данным, взорвалась и сгорела припаркованная в районе улицы Кудряшова иномарка Audi (повреждены салон, фары, правое крыло и дверь).

Как передает издание «Ридус», повреждения получили и две стоявшие поблизости машины.

«Друзья, у меня все ок, спасибо за заботу. Сгорела машина моего водителя, пострадавших нет. Что случилось? Не знаю», — цитирует слова Пивоварского «Интерфакс-Украина».

Напомним, в начале ноября руководитель Нацполиции Украины Сергей Князев проинформировал о том, что правоохранители перешли на усиленный режим работы в Киеве. Непосредственно на улицах дежурят мобильные группы, в состав которых входят кинологи.