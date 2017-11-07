Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Происшествия
Экс-министр Уэльса трагически погиб после обвинений со стороны женщин
Украина
В Киеве взорвался автомобиль водителя экс-министра инфраструктуры Украины
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    В Киеве взорвался автомобиль водителя экс-министра инфраструктуры Украины

    17:50  7 Ноября 2017
    83

    В Киеве взорвался автомобиль водителя экс-министра инфраструктуры Украины

    Киев, 7 ноября. Сотрудники правоохранительных органов Киева выясняют обстоятельства взрыва автомобиля водителя бывшего министра инфраструктуры Украины Андрея Пивоварского.

    Инцидент произошел в ночь на 7 ноября. Согласно предварительным данным, взорвалась и сгорела припаркованная в районе улицы Кудряшова иномарка Audi (повреждены салон, фары, правое крыло и дверь).

    Как передает издание «Ридус», повреждения получили и две стоявшие поблизости машины.

    «Друзья, у меня все ок, спасибо за заботу. Сгорела машина моего водителя, пострадавших нет. Что случилось? Не знаю», — цитирует слова Пивоварского «Интерфакс-Украина».

    Напомним, в начале ноября руководитель Нацполиции Украины Сергей Князев проинформировал о том, что правоохранители перешли на усиленный режим работы в Киеве. Непосредственно на улицах дежурят мобильные группы, в состав которых входят кинологи.

    Автор: Алексей Громов
    #киев #украина #пивоварский
    Комментарии:
    Загрузка...
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Читайте также
      Инфографика Все
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        Залитый цементом Вечный огонь в Киеве снова зажжен ценой инсульта у рабочего

        Залитый цементом Вечный огонь в Киеве снова зажжен ценой инсульта у рабочего

        15:41   7 Ноября 2017
        2078
        Все командующие войсками военных округов армии РФ получили боевой опыт в Сирии

        Все командующие войсками военных округов армии РФ получили боевой опыт в Сирии

        14:29   7 Ноября 2017
        2639
        Песков рассказал о последствиях «худшего сценария» неучастия России в ОИ-2018

        Песков рассказал о последствиях «худшего сценария» неучастия России в ОИ-2018

        13:57   7 Ноября 2017
        3494
        Лавров отреагировал на осквернение Вечного огня в Киеве

        Лавров отреагировал на осквернение Вечного огня в Киеве

        13:31   7 Ноября 2017
        557