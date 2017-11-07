Боевик с агитационного плаката ИГИЛ найден в иракской тюрьме

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Мосул, 7 ноября. Боевики ИГИЛ (Террористическая организация, запрещена в РФ), на заре своего появления, равно как и в настоящее время, когда военная сила группировки клонится к закату, активно вели пропаганду с целью устрашения противников и привлечения неофитов не только из Сирии и Ирака, но и со всего мира.

В этих целях снимались видео, делалась высококачественная фотосъёмка, после чего всё это отправлялось в Сеть. Отдельным жанром стал «Игиловский плакат», на котором при помощи редакторов рисовалась максимально героическая картина.

«Героями» таких картин становились самые фотогеничные боевики. Однако иногда это шло вразрез с боевыми качествами, и жизнь таких «фотомоделей» была недолгой. Одному из таких медиа-героев ИГИЛ, по имени Хамза аль-Белжики, не повезло попасть в плен. Так что одно из «лиц Исламского государства»1 сидит сейчас в иракской тюрьме.

1 Организация запрещена на территории РФ.