Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Происшествия
Экс-министр Уэльса трагически погиб после обвинений со стороны женщин
Весь мир
Боевик с агитационного плаката ИГИЛ найден в иракской тюрьме
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Боевик с агитационного плаката ИГИЛ найден в иракской тюрьме

    17:43  7 Ноября 2017
    125

    Герой с плаката ИГИЛ найден живым в иракской тюрьме

    Мосул, 7 ноября. Боевики ИГИЛ (Террористическая организация, запрещена в РФ), на заре своего появления, равно как и в настоящее время, когда военная сила группировки клонится к закату, активно вели пропаганду с целью устрашения противников и привлечения неофитов не только из Сирии и Ирака, но и со всего мира.

    В этих целях снимались видео, делалась высококачественная фотосъёмка, после чего всё это отправлялось в Сеть. Отдельным жанром стал «Игиловский плакат», на котором при помощи редакторов рисовалась максимально героическая картина.

    «Героями» таких картин становились самые фотогеничные боевики. Однако иногда это шло вразрез с боевыми качествами, и жизнь таких «фотомоделей» была недолгой. Одному из таких медиа-героев ИГИЛ, по имени Хамза аль-Белжики, не повезло попасть в плен. Так что одно из «лиц Исламского государства»1 сидит сейчас в иракской тюрьме.

    Герой с плаката ИГИЛ найден живым в иракской тюрьме

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Алексей Громов
    #сирия #игил #ирак #пропаганда #герой
    Комментарии:
    Загрузка...
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Читайте также
      Инфографика Все
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        Залитый цементом Вечный огонь в Киеве снова зажжен ценой инсульта у рабочего

        Залитый цементом Вечный огонь в Киеве снова зажжен ценой инсульта у рабочего

        15:41   7 Ноября 2017
        2078
        Все командующие войсками военных округов армии РФ получили боевой опыт в Сирии

        Все командующие войсками военных округов армии РФ получили боевой опыт в Сирии

        14:29   7 Ноября 2017
        2639
        Песков рассказал о последствиях «худшего сценария» неучастия России в ОИ-2018

        Песков рассказал о последствиях «худшего сценария» неучастия России в ОИ-2018

        13:57   7 Ноября 2017
        3494
        Лавров отреагировал на осквернение Вечного огня в Киеве

        Лавров отреагировал на осквернение Вечного огня в Киеве

        13:31   7 Ноября 2017
        557