ВКС РФ поддержали атаку САА на острове Хавиджа Кати в Дейр-эз-Зоре

В Избранное

Дейр-эз-Зор, 7 ноября. Сирийская армия при поддержке ВКС РФ зачистила от боевиков «Исламского государства»1 значительную часть острова Хавиджа Кати на реке Евфрат.

Информационный портал «Аль-Масдар» сообщил со ссылкой на военные источники, что САА начала активные боевые действия на острове Хавиджа Кати, который недавно был захвачен боевиками террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в России)

В течение нескольких часов подразделения сирийской армии освободили большую часть острова при воздушной поддержке ВКС РФ.

Источник в провинции Дейр-эз-Зор сообщил, что в ходе столкновений ликвидировано свыше 20 террористов, включая одного из полевых командиров «Халифата».

Перед активными боевыми действиями командование САА предложило боевикам сдаться, однако исламисты отклонили данное предложение.

1 Организация запрещена на территории РФ.