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ВКС РФ поддержали атаку САА на острове Хавиджа Кати в Дейр-эз-Зоре
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    ВКС РФ поддержали атаку САА на острове Хавиджа Кати в Дейр-эз-Зоре

    17:19  7 Ноября 2017
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    ВКС РФ поддержали атаку САА на острове Хавиджа Кати в Дейр-эз-Зоре

    Дейр-эз-Зор, 7 ноября. Сирийская армия при поддержке ВКС РФ зачистила от боевиков «Исламского государства»1 значительную часть острова Хавиджа Кати на реке Евфрат.

    Информационный портал «Аль-Масдар» сообщил со ссылкой на военные источники, что САА начала активные боевые действия на острове Хавиджа Кати, который недавно был захвачен боевиками террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в России)

    В течение нескольких часов подразделения сирийской армии освободили большую часть острова при воздушной поддержке ВКС РФ.

    Источник в провинции Дейр-эз-Зор сообщил, что в ходе столкновений ликвидировано свыше 20 террористов, включая одного из полевых командиров «Халифата».

    Перед активными боевыми действиями командование САА предложило боевикам сдаться, однако исламисты отклонили данное предложение.

    ВКС РФ поддержали атаку САА на острове Хавиджа Кати в Дейр-эз-Зоре

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Алексей Громов
    #сирия #иг #вкс рф #игил #саа
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