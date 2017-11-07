Польша готовит запрет пропаганды «бандеризма», Киеву придется смириться — эксперт

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В среду, 8 ноября, польский сейм (парламент) рассмотрит во втором чтении законопроект о запрете пропаганды так называемого «бандеризма», сообщает польское издание «Простор». Первое чтение законопроекта состоялось больше года назад — в начале октября 2016 года.

Закон о запрете «бандеризма» позволит, как внутри Польши, так и за рубежом, уголовно преследовать граждан за отрицание преступлений украинских националистов, в том числе вооруженных формирований, в годы Второй мировой войны сотрудничавших с нацистской Германией. «На Украине пасмурно, ожидается град из «коктейлей Молотова» близ польского посольства», — уже пошутили в соцсетях по поводу нового закона. Впрочем, не стоит ждать, что закон о запрете пропаганды «бандеризма» настолько рассорит Варшаву с Киевом, что дело дойдет до улучшения одной из этих стран отношений с Москвой, считает специалист по Польше Вадим Волобуев.

«Должен разочаровать тех, кто считает, что поляки с украинцами передерутся из-за закона о «бандеризме», — это все-таки маловероятно, — отметил старший научный сотрудник Института славяноведения РАН Вадим Волобуев в комментарии Федеральному агентству новостей. — На самом деле, этот закон в большей степени направлен на «очернителей» польской истории внутри страны. Это, скорее, удар по внутренней оппозиции, по либералам, которые как бы «продают» интересы Польши в Европе. А «бандеризм» тут, скорее, идет прицепом, так что не думаю, что на этом пункте будут слишком сильно акцентировать внимание».

Также не стоит также ждать, что из-за возникших разногласий Варшава или Киев снизят градус антироссийской риторики, отметил эксперт.

«То, что Украина и Польша серьезно передерутся, — это вряд ли, — отметил собеседник ФАН. — Тем более, что Польша сейчас может диктовать Украине свои условия. Киев заинтересован в хороших отношениях с Варшавой, поэтому, думаю, они как-нибудь найдут точки соприкосновения. Украина в этом заинтересована, потому что Польша — их вернейший союзник как раз в противостоянии с Россией. Поэтому не надо ожидать, что в ближайшей перспективе кто-нибудь из них переориентируется на Россию в противостоянии друг с другом».

Что касается возможного «града из коктейлей Молотова» у польских диппредставительств на Украине, то от украинских националистов этого вполне можно ожидать, отметил эксперт.

«На Украине националисты более сильны, чем в Польше. Особенно это заметно на приграничных территориях Польши и Украины. Естественно, как соседи они в постоянном конфликте. Но чем дальше на восток Украины, тем более либеральное отношение к полякам. Хотя, конечно, националисты на Украине шумные, но кто из авторитетных лидеров разделяет их идеи? [Лидер Радикальной партии Олег] Ляшко или другие политики такого же толка, у которых нет никаких шансов прийти к власти. Они, конечно, могут кричать, махать кулаками, даже устаивать факельные шествия, но прийти к власти они не могут. Даже, если мы посмотрим на так называемый «майдан Саакашвили», мы тоже увидим, что он с националистами старался не блокироваться, хотя, казалось бы, ему было очень легко это сделать. Так что у ультраправых тут особых шансов нет», — отметил Вадим Волобуев.

Ранее лидер правящей в Польше партии «Закон и справедливость» Ярослав Качинский заявил, что «с Бандерой Украина в Европу не войдет».