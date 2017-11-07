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Сирия борется с попытками использовать террористов для раскола страны — Асад
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    Сирия борется с попытками использовать террористов для раскола страны — Асад

    17:40  7 Ноября 2017
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    Сирия борется с попытками использовать террористов для раскола страны — Асад

    Дамаск, 7 ноября. Армия Сирии и ее союзники противостоят не только террористам, но и попыткам использовать их для раскола САР, заявил президент Сирийской Арабской Республики Башар Асад на встрече с советником верховного лидера Ирана Али Акбара Велаяти, передает SANA.

    Сирийский лидер Башар Асад принял в Дамаске представителя Ирана Али Акбара Велаяти. В ходе беседы поднималась тема борьбы с терроризмом, а также политический курс властей Сирии в отношении Ирана. 

    «Победы, достигнутые в борьбе с террористами в Алеппо и Дейр-эз-Зоре, нанесли сокрушительный удар и обрекли на поражение планы тех государств, которые поддерживали бандформирования в Сирии», — прокомментировал Асад ход военной операции против боевиков запрещенной в России террористической группировки «Исламское государство»1 .

    Сирия борется с попытками использовать террористов для раскола страны — Асад

    Асад подчеркнул, что борьба с террористами будет продолжаться до полной стабилизации ситуации и обеспечения безопасности в стране. По данным SANA, Асад и Велаяти осудили эскалацию политической ситуации вокруг Ирана, инициированную рядом западных стран с целью дестабилизировать обстановку в регионе «на фоне разгрома террористов в Ираке и Сирии». Стороны подчеркнули, что из-за давления не откажутся от усилий по защите интересов. 

     «Эти нападки не заставят Дамаск и Тегеран отказаться от их совместных усилий, направленных на защиту интересов народов двух государств», — сказал президент Сирии.

    В октябре Асад встретился с главой Генштаба Ирана Мохаммадом Бакери. Сирийский лидер и иранский военачальник обсудили военно-техническое сотрудничество. Напомним, что ВКС РФ оказывают активную поддержку сирийской армии в борьбе с террористами ИГ1. Ранее в Минобороны рассказали, что Россия испытала практически все виды современного вооружения в Сирии, отечественные образцы показали высокую точность поражения целей. 

    Сирия борется с попытками использовать террористов для раскола страны — Асад

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Ирина Селезнева
    #сирия #асад #иран
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