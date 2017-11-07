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Мир вам: Аваков поблагодарил проголосовавших за его отставку депутатов Рады
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    Мир вам: Аваков поблагодарил проголосовавших за его отставку депутатов Рады

    17:46  7 Ноября 2017
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    «Мир вам»: Аваков поблагодарил проголосовавших за его отставку депутатов Рады

    Киев, 7 ноября. Глава МВД Арсен Аваков прокомментировал голосование в Раде за проект об его отставке, поблагодарив депутатов, которые поддержали документ «за оказанное недоверие».

    «Спасибо 31 народному депутату за оказанное недоверие. Мир вам»,  — написал Аваков в своем Twitter.

    Как сообщалось ранее, за увольнение Авакова сегодня проголосовал 31 парламентарий при необходимом минимуме в 226 голосов. 

    Сторонники отставки указывали на то, что под руководством Авакова органы внутренних дел Украины показали «несостоятельность в вопросе обеспечения безопасности граждан», отметили и рост преступности в стране.

    Кроме того, министр оказался причастен и к коррупционному скандалу. Речь идет о скандальном «деле с рюкзаками МВД». В рамках его расследования в конце октября был задержан сын министра. 

    Автор: Алексей Громов
    #украина #отставка #аваков #рада
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