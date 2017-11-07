Мир вам: Аваков поблагодарил проголосовавших за его отставку депутатов Рады
Киев, 7 ноября. Глава МВД Арсен Аваков прокомментировал голосование в Раде за проект об его отставке, поблагодарив депутатов, которые поддержали документ «за оказанное недоверие».
«Спасибо 31 народному депутату за оказанное недоверие. Мир вам», — написал Аваков в своем Twitter.
Как сообщалось ранее, за увольнение Авакова сегодня проголосовал 31 парламентарий при необходимом минимуме в 226 голосов.
Сторонники отставки указывали на то, что под руководством Авакова органы внутренних дел Украины показали «несостоятельность в вопросе обеспечения безопасности граждан», отметили и рост преступности в стране.
Кроме того, министр оказался причастен и к коррупционному скандалу. Речь идет о скандальном «деле с рюкзаками МВД». В рамках его расследования в конце октября был задержан сын министра.