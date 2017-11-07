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Глава МИД Польши заявил, что Россия игнорирует Варшаву
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    Глава МИД Польши заявил, что Россия игнорирует Варшаву

    19:50  7 Ноября 2017
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    Глава МИД Польши заявил, что Россия игнорирует Варшаву

    Варшава, 7 ноября. Глава МИД Польши Витольд Ващиковский заявил, что Россия не хочет общаться с польским правительством. «Это большая проблема», — подчеркнул он.

    По мнению польского министра, именно Москва виновата в том, что между странами не ведется диалог на высоком уровне. «Россия не хочет общаться с польским правительством ни по одному вопросу», — утверждает Ващиковский.

    «Они хотят либо переждать это правительство, либо его игнорировать. Это большая проблема», — заявил он в эфире радио Wnet.

    Напомним, 1 сентября министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на встрече со студентами МГИМО, заявил, что политика Варшавы направлена на «промывание мозгов населения в антироссийском ключе». 

    «Я вижу просто одержимость тем, чтобы создать в обществе атмосферу полного неприятия всего, что связано с Россией», — подчеркнул он.

    По мнению Лаврова, причины такой политики польских властей кроются в тех, «кто заводит националистические настроения в польском обществе, кто переписывает историю очень старательно», а также тех, кто пытается свалить вину за все польские беды» на Россию.

    По его словам, в польском обществе намеренно создается атмосфера полного неприятия всего, что связано с Россией.

    Рассуждая о возможных причинах такой политики Варшавы, глава внешнеполитического ведомства предположил, что их следует искать в тех людях, которые распространяют националистические настроения в польском обществе, переписывают историю, пытаются возродить польский национализм с позиции исключительности, свалить вину за все польские беды на Россию.

    Автор: Ярослава Замысловатова
    #россия #польша #москва #мид #ващиковский #варшава
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