Глава МИД Польши заявил, что Россия игнорирует Варшаву

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Варшава, 7 ноября. Глава МИД Польши Витольд Ващиковский заявил, что Россия не хочет общаться с польским правительством. «Это большая проблема», — подчеркнул он.

По мнению польского министра, именно Москва виновата в том, что между странами не ведется диалог на высоком уровне. «Россия не хочет общаться с польским правительством ни по одному вопросу», — утверждает Ващиковский.

«Они хотят либо переждать это правительство, либо его игнорировать. Это большая проблема», — заявил он в эфире радио Wnet.

Напомним, 1 сентября министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на встрече со студентами МГИМО, заявил, что политика Варшавы направлена на «промывание мозгов населения в антироссийском ключе».

«Я вижу просто одержимость тем, чтобы создать в обществе атмосферу полного неприятия всего, что связано с Россией», — подчеркнул он.

По мнению Лаврова, причины такой политики польских властей кроются в тех, «кто заводит националистические настроения в польском обществе, кто переписывает историю очень старательно», а также тех, кто пытается свалить вину за все польские беды» на Россию.

По его словам, в польском обществе намеренно создается атмосфера полного неприятия всего, что связано с Россией.

Рассуждая о возможных причинах такой политики Варшавы, глава внешнеполитического ведомства предположил, что их следует искать в тех людях, которые распространяют националистические настроения в польском обществе, переписывают историю, пытаются возродить польский национализм с позиции исключительности, свалить вину за все польские беды на Россию.