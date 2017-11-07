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Происшествия
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КСИР несет потери в Дейр-эз-Зоре, погиб офицер
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    КСИР несет потери в Дейр-эз-Зоре, погиб офицер

    17:26  7 Ноября 2017
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    КСИР несет потери в Дейр-эз-Зоре, погиб офицер

    Сирия, 7 ноября. Офицер «КСИР» погиб в боях в провинции Дейр-эз-Зор

    «Корпус стражей Исламской революции» («КСИР»), участвует в сирийской войне на стороне легитимной власти. Наравне с САА солдаты и офицеры «КСИР» участвуют в боях по всей территории Сирии, и само собой, несут потери.

    Сегодня стало известно, что еще один офицер КСИР пал в бою в провинции Дейр-эз-Зор. Там Корпус действует совместно с САА, «Хезболлой» и «Лива аль-Фатемийюн», пробивая оборону ИГИЛ1 (Террористическая организация, запрещена в РФ) в окрестностях сирийско-иракской границы.

    Бои там идут с переменной активностью. Однако важно понимать, что там нет линии фронта в привычном её понимании. Мобильные группы боевиков и правительственных сил постоянно перемещаются. Особенно это сказывается на статистике потерь во время песчаных бурь, которые боевики активно используют для внезапных нападений на коммуникации правительственных сил. Потому порой гибнут высокопоставленные офицеры САА, «КСИР» и «Хезболлы».

     

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Алексей Громов
    #сирия #хезболла #ксир
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