МИД Украины осудил Сербию за контакты с Крымом и позицию по Донбассу

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Киев, 7 ноября. Министр иностранных дел Украины Павел Климкин и украинский посол в Сербии Александр Александрович осудили контакты Белграда и Крыма, сообщили в пресс-службе МИД Украины.

Во внешнеполитическом ведомстве Украины подчеркнули, что особое внимание на встрече дипломатов в Киеве было уделено сербским добровольцам, которые воюют в Донбассе, а также «необходимости соблюдения Сербией своих международно-правовых обязательств в сфере борьбы с терроризмом».

«Значительное беспокойство вызывают незаконные контакты представителей Сербии с оккупированным Крымом», — добавили в МИД Украины после встречи Климкина и Александровича.

Ранее, 2 ноября, в МИД Сербии назвали «недопустимыми и непристойными» многочисленные антисербские и русофобские заявления Александровича. Белград обратился в МИД и кабмин Украины с требованием указать послу на недопустимость его поведения. Сербская сторона отметила, что будет вынуждена «предпринять необходимые в таких случаях шаги».

Накануне вице-премьер крымского правительства Георгий Мурадов заявил, что попытки Киева сорвать проведение Форума друзей Крыма провалились: на мероприятие прибыли делегации более чем 30 стран мира.