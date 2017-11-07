Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Происшествия
Экс-министр Уэльса трагически погиб после обвинений со стороны женщин
Весь мир
МОК отреагировал на информацию о запрете гимна РФ на ОИ-2018
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    МОК отреагировал на информацию о запрете гимна РФ на ОИ-2018

    17:18  7 Ноября 2017
    282

    МОК отреагировал на информацию о запрете гимна РФ на ОИ-2018

    Москва, 7 ноября. В Международном олимпийском комитете (МОК) отреагировали на публикацию в The New York Times о том, что на Олимпийских играх в Пхёнчхане российский гимн окажется под запретом. В МОК назвали появившуюся в газете информацию преждевременной спекуляцией.

    Как говорится в сообщении пресс-службы МОК, «подобная информация, появляющаяся до того, как будет завершена работа двух комиссий МОК, и до того, как будет обеспечена надлежащая правовая процедура, на которую имеют право любое лицо и любая организация, является преждевременной спекуляцией», сообщает RT.

    По данным New York Times, сборную Россию могут допустить до Олимпийских игр в южнокорейском Пхенчхане при условии, что во время Олимпиады не будет звучать российский гимн, и наша команда не будет участвовать в церемонии открытия главных стартов четырехлетия.

    Член Совета Федерации Алексей Пушков, комментируя эту новость, назвал «торжеством русофобии» возможный запрет гимна РФ на Играх-2018.

     

    Автор: Тимур Румянцев
    #мок
    Комментарии:
    Загрузка...
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Читайте также
      Инфографика Все
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        Залитый цементом Вечный огонь в Киеве снова зажжен ценой инсульта у рабочего

        Залитый цементом Вечный огонь в Киеве снова зажжен ценой инсульта у рабочего

        15:41   7 Ноября 2017
        2078
        Все командующие войсками военных округов армии РФ получили боевой опыт в Сирии

        Все командующие войсками военных округов армии РФ получили боевой опыт в Сирии

        14:29   7 Ноября 2017
        2639
        Песков рассказал о последствиях «худшего сценария» неучастия России в ОИ-2018

        Песков рассказал о последствиях «худшего сценария» неучастия России в ОИ-2018

        13:57   7 Ноября 2017
        3494
        Лавров отреагировал на осквернение Вечного огня в Киеве

        Лавров отреагировал на осквернение Вечного огня в Киеве

        13:31   7 Ноября 2017
        557