МОК отреагировал на информацию о запрете гимна РФ на ОИ-2018

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Москва, 7 ноября. В Международном олимпийском комитете (МОК) отреагировали на публикацию в The New York Times о том, что на Олимпийских играх в Пхёнчхане российский гимн окажется под запретом. В МОК назвали появившуюся в газете информацию преждевременной спекуляцией.

Как говорится в сообщении пресс-службы МОК, «подобная информация, появляющаяся до того, как будет завершена работа двух комиссий МОК, и до того, как будет обеспечена надлежащая правовая процедура, на которую имеют право любое лицо и любая организация, является преждевременной спекуляцией», сообщает RT.

По данным New York Times, сборную Россию могут допустить до Олимпийских игр в южнокорейском Пхенчхане при условии, что во время Олимпиады не будет звучать российский гимн, и наша команда не будет участвовать в церемонии открытия главных стартов четырехлетия.

Член Совета Федерации Алексей Пушков, комментируя эту новость, назвал «торжеством русофобии» возможный запрет гимна РФ на Играх-2018.