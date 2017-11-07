Эксперт рассказал, как Украина и Болгария наживаются на вооруженных конфликтах

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Президент России Владимир Путин сообщил о том, что целый ряд государств использует вооруженные столкновения за рубежом для обогащения и продает оружие разным сторонам конфликта. Российский лидер также напомнил, что подобного рода сделки противоречат нормам международного права.

«Имею в виду, прежде всего, систематический отход отдельных участников рынка вооружений от норм и принципов международного права, прямые угрозы в отношении суверенных государств», — сказал Путин.

Также Путин отметил, что руководство некоторых стран лишь создает видимость борьбы с террористическими группировками, а не стремится полностью их уничтожить.

Главный редактор журнала «Национальная оборона» и эксперт в области торговли оружием Игорь Коротченко в беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей подтвердил, что во многих странах действительно существует подобный бизнес. Ряд государств наживается на вооруженных конфликтах, утверждает эксперт.

«Этим очень активно занимается Украина. Болгария в ряде случаев использовала так называемый «болгарский канал» для поставок своего вооружения в зоны конфликта. Такие схемы осуществляются либо по «серым», либо по «черным» вариантам взаиморасчета, при этом происходит нарушение действующих эмбарго на поставку оружия в ту или иную страну или зону конфликта, введенных ООН. Точной статистики не существует, поскольку такие сделки не афишируются, но известно, что Украина последние 25 лет распродавала свой запас вооружения, включая боеприпасы, стрелковое вооружение, реактивные системы залпового огня, танки, БТРы. Многие страны Африки и страны азиатско-тихоокеанского региона имеют советское вооружение, поскольку Украина распродавала запасы этого вооружения, вплоть до начала конфликта в Донбассе», — говорит Коротченко.

По словам эксперта, нередко для транспортировки оружия используются транспортные самолеты, поставки в зоны конфликтов осуществляются под видом запчастей.

«Подобная деятельность поддерживает очаги вооруженных конфликтов», — заключил Коротченко.

Ранее американская пресса обвиняла Украину в поставках ракетных двигателей КНДР. В частности, газета The New York Times связала успехи КНДР в испытаниях межконтинентальной баллистической ракеты с поставкой Украиной комплектующих, об этом издание писало со ссылкой на свои источники в разведке США. Как сообщает «Газета.ru» Киев в свою очередь обвинил в поставках ракетных двигателей Корее Россию и назвал публикации американских СМИ «провокацией российских спецслужб».