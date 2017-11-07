Дни народного единства: Дмитрий Лекух о двух датах в ноябре и мудрости народа

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Многие считают, будто День народного единства был специально придуман политтехнологами для того, чтобы «аннигилировать» годовщину Великой революции, которая еще совсем недавно ежегодно праздновалась 7 ноября. Придуман в том числе потому, что на каком-то этапе этот праздник объединения стал днем раздора: самоназначенные «духовные потомки красных и белых» до сих пор сейчас готовы рвать друг другу глотки. Поэтому, мол, и был изобретен новый праздник — чтоб перестать праздновать «красный день календаря» как символ исторического раздрая.

Если бы это было действительно так, то и тогда политтехнологов можно было бы понять. В конце концов, когда этот противоестественный раздрай закончится и мы научимся относиться к великой и трагической истории нашей страны как к великой и трагической, но все же истории, а не продолжению современной политики — вот тогда-то день 7 ноября снова вернется в наши календари.

Ведь, скажем, и парижская Бастилия тоже была ни в чем таком особенном не виновата, а гражданин Камиль Демулен не раз после признавался, что, говоря «К оружью, граждане!», имел в виду нечто совсем другое. Просто именно в день взятия Бастилии французская нация приобрела новое историческое качество, и именно поэтому это — праздник. Праздник, который отмечают потомки и французских «красных», и французских «белых».

Что ж, с точки зрения политтехнологов, действительно, «все удачно получилось» — поэтому 4 ноября многие и воспринимают, увы, как «новодел». А между тем, праздник Казанской иконы Божией Матери в память избавления Москвы и России от поляков в 1612 году не только широко отмечался в императорской России, но и поныне сохраняется в качестве праздника в православном календаре. То есть дата эта — самая настоящая.

Стоит напомнить, что в 1612 году, после того как бойцы народного ополчения приступом взяли Китай-город, Дмитрий Пожарский вступил в него именно с Казанской иконой Божией матери, сопровождавшей «второе ополчение» еще от Ярославля. И, согласно канонической версии, поклялся построить собор в честь этой величайшей победы и праздника народного возрождения.

Так в 1630-е годы на Красной площади тогдашней и нынешней столицы России, перед монетным двором на углу Никольской улицы, появился Казанский собор. Каменный храм для размещения лубянского списка с Казанской иконы был построен на средства царя Михаила Федоровича Романова, первого в романовской династии, и освящен патриархом Иоасафом I в 1636 году.

Еще через 11 лет к церкви был пристроен придел в честь казанских чудотворцев Гурия и Варсонофия. На церемонии освящения присутствовал царь Алексей Михайлович Тишайший, один из величайших русских монархов, который и распорядился в 1649 году сделать день Казанской иконы Божией Матери общенациональным праздником.

С тех пор судьба храма оказалась намертво связана как с судьбой России, так и с судьбой династии Романовых. Именно здесь, в Казанском соборе, в страшном 1918 году патриарх Тихон произнес свою знаменитую проповедь о расстреле Николая Романова.

В 1936 году храм был разрушен. В начале 1990-х — восстановлен, первым из полностью утраченных в советское время храмов Москвы. И в этом тоже содержится правильный и весьма серьезный для нашей трагической истории символизм.

Словом, дата как повод для празднования Дня народного единства была выбрана более чем достойная. И можно даже не сомневаться, что судьба этого праздника получилась бы куда более легкой и радостной, если бы не «тактическая задача» по своеобразной «заглушке» 7 ноября. Которое для изрядной части современного российского общества все равно продолжает оставаться «красным днем календаря», как к этому ни относись.

Заместить праздник праздником, как выясняется, так же невозможно и смешно, как заменить голову на памятнике Ленину какой-нибудь «козацкой башкой». И нам нужно просто тихо радоваться мудрости нашего с вами народа. В современном национальном сознании День народного единства не заменил, а своеобразно дополнил день великой русской революции.

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Народ оказался куда мудрее политтехнологов и прочих элит. И теперь просто воспринимает и 4-е, и 7-е ноября как единые ноябрьские праздники: от дня Казанской иконы Божией матери до дня Великой революции.

Это элиты до сих пор спорят между собой, кто из них больше «красные», а кто больше «белые». Народ в этом смысле между собой уже давно разобрался: те и другие — просто русские, причем вне зависимости не только от классовой, но и этнической принадлежности.

Пока элиты продолжают старательно выговаривать вслед за не всегда трезвым бывшим лидером «дарахие рассияни», в народе спокойно приживаются такие заковыристые для элит определения, как «русский татарин», «русский еврей» или даже «русский чеченец». И это, на наш взгляд, куда более точно и правильно, чем любая трактовка придуманных «россиян».

И эти же люди, попробовав на вкус, начинают постепенно «принимать и осваивать» День народного единства. Включать его в свой календарь так же спокойно и незамысловато, как однажды была включена «пасха красная» — знаменитый Первомай. Или как День Победы, в который едины и самые яростные сталинисты, и множество демократов — потому что Победа одна на всех.

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Так в народном сознании «романовский» день Казанской иконы Божией Матери постепенно объединяется с «красным» днем Великой революции. Оба они превращаются в «дни народного единства» — такие же народные «ноябрьские праздники», как и «праздники майские». Не аннигилируя друг друга, согласно политтехнологической задумке, а дополняя.

Потому что, несмотря на все политические разногласия, у нас не только Победа, но и Россия — одна на всех.