Актер Чак Норрис назвал причину ухода из кино

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Лос-Анджелес, 7 ноября. Знаменитый голливудский актер Чак Норрис признался, что ушел из кино ради спасения отравленной тяжелым металлом супруги Дженны.

Известный актер около пяти лет назад пропал с обложек журналов и газет и перестал сниматься в кинолентах. Норрис отметил, что причиной ухода из кино стало здоровье его супруги.

«Я бросил карьеру, чтобы полностью сконцентрироваться на Дженне, — рассказал актер о своем исчезновении с экранов. — Теперь вся моя жизнь посвящена тому, чтобы она прожила как можно дольше. Я верю, что эта жертва оправданна».

Он отметил, что несколько лет назад супругу лечили от ревматоидного артрита. Для отслеживания изменений в организме ей ввели контрастное вещество, в состав которого входил тяжелый металл гадолиний. После этого здоровье Дженны резко ухудшилось, передает The Good Health.

Врачи уверяли, что вещество не опасно, однако супруги провели собственное расследование. В клинике интегративной медицины в штате Невада им подтвердили токсичность гадолиния.

Норрис потратил два миллиона долларов на спасение супруги.

«В течение пяти месяцев мне ставили капельницы с веществом, которое выводит тяжелые металлы из организма, — цитирует пострадавшую «Ридус». — Мне нужна была круглосуточная помощь медсестер. Чак все это время спал рядом со мной на маленьком диване и никогда не уходил из больницы».

Норрис подал в Верховный суд Сан-Франциско иск на 11 фармацевтических компаний. Артист требует компенсацию в размере 10 миллионов долларов от компаний, которые распространяют контрастные вещества с опасным металлом.