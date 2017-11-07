Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Происшествия
Экс-министр Уэльса трагически погиб после обвинений со стороны женщин
Весь мир
Актер Чак Норрис назвал причину ухода из кино
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Актер Чак Норрис назвал причину ухода из кино

    18:07  7 Ноября 2017
    46

    Актер Чак Норрис назвал причину ухода из кино

    Лос-Анджелес, 7 ноября. Знаменитый голливудский актер Чак Норрис признался, что ушел из кино ради спасения отравленной тяжелым металлом супруги Дженны.

    Известный актер около пяти лет назад пропал с обложек журналов и газет и перестал сниматься в кинолентах. Норрис отметил, что причиной ухода из кино стало здоровье его супруги.

    «Я бросил карьеру, чтобы полностью сконцентрироваться на Дженне, — рассказал актер о своем исчезновении с экранов. — Теперь вся моя жизнь посвящена тому, чтобы она прожила как можно дольше. Я верю, что эта жертва оправданна».

    Он отметил, что несколько лет назад супругу лечили от ревматоидного артрита. Для отслеживания изменений в организме ей ввели контрастное вещество, в состав которого входил тяжелый металл гадолиний. После этого здоровье Дженны резко ухудшилось, передает The Good Health.

    Врачи уверяли, что вещество не опасно, однако супруги провели собственное расследование. В клинике интегративной медицины в штате Невада им подтвердили токсичность гадолиния.

    Норрис потратил два миллиона долларов на спасение супруги. 

     

    «В течение пяти месяцев мне ставили капельницы с веществом, которое выводит тяжелые металлы из организма, — цитирует пострадавшую «Ридус». — Мне нужна была круглосуточная помощь медсестер. Чак все это время спал рядом со мной на маленьком диване и никогда не уходил из больницы».

    Актер Чак Норрис назвал причину ухода из кино

    Норрис подал в Верховный суд Сан-Франциско иск на 11 фармацевтических компаний. Артист требует компенсацию в размере 10 миллионов долларов от компаний, которые распространяют контрастные вещества с опасным металлом.

    Автор: Катерина Тимошенская
    #кино #отравление #чак норрис #тяжелый металл
    Комментарии:
    Загрузка...
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Читайте также
      Инфографика Все
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        Залитый цементом Вечный огонь в Киеве снова зажжен ценой инсульта у рабочего

        Залитый цементом Вечный огонь в Киеве снова зажжен ценой инсульта у рабочего

        15:41   7 Ноября 2017
        2078
        Все командующие войсками военных округов армии РФ получили боевой опыт в Сирии

        Все командующие войсками военных округов армии РФ получили боевой опыт в Сирии

        14:29   7 Ноября 2017
        2639
        Песков рассказал о последствиях «худшего сценария» неучастия России в ОИ-2018

        Песков рассказал о последствиях «худшего сценария» неучастия России в ОИ-2018

        13:57   7 Ноября 2017
        3494
        Лавров отреагировал на осквернение Вечного огня в Киеве

        Лавров отреагировал на осквернение Вечного огня в Киеве

        13:31   7 Ноября 2017
        557