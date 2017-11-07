Названа реальная стоимость нового IPhone X

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Вашингтон, 7 ноября. Эксперты аналитического агентства TechInsights назвали реальную стоимость новейшего iPhone X, поступившего в продажу 3 ноября.

Пользователи в США могут купить его за 999 долларов, в России цены начинаются от 79 тыс. рублей. При этом «реальный ценник» гаджета, как утверждают эксперты аналитического агентства TechInsights, не должен превышать 357 долларов (21 тыс. рублей).

Как уточняет портал MacRumors, безрамочный дисплей они оценили в 65 долларов, корпус со стальной рамкой в 36 долларов, а комплектующие – в 247 условных единиц. Отметим, что при расчете себестоимости, как правило, не учитывается ряд затрат, в частности, на логистику, дизайн и маркетинг.

Ранее эксперты китайского издания iChunt заявили, что себестоимость нового iPhone X составляет чуть более 412 долларов.