Сирия на повестке встречи Путина и Трампа: РФ коснется темы связей США с ИГ и атак Израиля

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Во вьетнамском городе Дананге на полях саммита АТЭС в конце недели должна состояться вторая встреча Владимира Путина и Дональда Трампа. Предполагается, что одной их основных тем их переговоров станет Сирия. В субботу американский глава подтвердил, что ждет встречи с президентом РФ в рамках своего азиатского турне, отметив, что сирийский конфликт станет одним из главных вопросов повестки. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков чуть позже подчеркнул, что в распоряжении Путина и Трампа будет достаточное количество времени для того, чтобы обсудить все ключевые моменты, связанные с ближневосточным регионом.

Многие аналитики предполагают, что президенты коснутся излюбленной темы Запада, а именно — использования химического оружия в Сирии. 25 октября российская сторона заблокировала продолжение расследования совместной комиссии ОЗХО и ООН, воспользовавшись своим правом вето в Совбезе Организации Объединенных Наций. Представители РФ отметили, что прежде чем продлевать мандат спецмиссии, в состав которой преимущественно входят западные эксперты, следует ознакомиться с промежуточными итогами разбирательства. Как и ожидалось, представленный отчет об исследовании инцидента в Хан Шейхуне на юге провинции Идлиб был непрофессиональным и содержал множество несостыковок. Представители МИД РФ и Минобороны России в ходе совместного брифинга признали доклад экспертов ОЗХО и ООН, по меньшей мере, дилетантским, о чем Федеральное агентство новостей (ФАН) писало ранее. Таким образом, вопрос о продолжении работы комиссии, очевидно, станем одним из предметов разговора Трампа и Путина.

О том, какие еще темы, касающиеся Сирии, будут подняты в рамках грядущей двусторонней встречи лидеров США и РФ, читайте в материале ФАН. Доцент кафедры политологии и социологии Российского экономического университета имени Г. В. Плеханова, ветеран военной службы Александр Перенджиев убежден, что российский лидер в ходе переговоров коснется вопроса поддержки Соединенными Штатами сирийских исламистских организаций. Об этом эксперт заявил в интервью нашему корреспонденту.

«Эта проблема будет упомянута в контексте того, что для окончательного уничтожения террористов в САР следует, в частности, разрушить пути финансирования подобных группировок. Я думаю, что российская сторона тем или иным образом заявит о необходимости прекратить поддержку террористических организаций, и в том числе материально-техническое обеспечение отрядов исламистов. Это будет актуально в связи с тем, что Вашингтон постоянно заявляет о том, будто бы он тоже борется с террористами, и всячески опровергает доказательства того, что он помогает «Исламскому государству»1 (запрещено в РФ)».

Кроме того, в ходе двусторонних переговоров лидеров России и США, вполне возможно, будет поднят вопрос об участии израильской стороны в сирийском конфликте, предположил эксперт. В последнее время Тель-Авив активизировал удары по территории САР, а также, по сообщениям местных активистов, значительно увеличил поддержку антиправительственных группировок, действующих на юго-западе арабской республики.

«Я думаю, что стороны переговоров коснутся также израильского участия в сирийском кризисе. Эта тема, вероятно, публично озвучиваться не будет, но в рамках встречи вряд ли удастся уйти от этого вопроса, поскольку в последнее время действия Израиля носят весьма угрожающий характер. И все понимают, что определенную роль в этом могут играть Соединенные Штаты».

Среди других ключевых тем сирийской повестки, которые могут обсудить Владимир Путин и Дональд Трамп во время встречи во Вьетнаме, Александр Перенджиев также назвал вопрос возможного участия США в астанинском процессе и вопрос статуса американских войск, дислоцирующихся на сирийской территории.

Напомним, прошлая встреча президентов Соединенных Штатов и России прошла в июле в Гамбурге на полях саммита «Большой двадцатки». В рамках переговоров лидеры держав заключили соглашение о создание первой в Сирии зоны деэскалации, которая охватила юго-западные провинции Эль-Кунейтра, Даръа и Эс-Сувейда.

1 Организация запрещена на территории РФ.