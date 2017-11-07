Группировка войск в Крыму станет ответом на попытку НАТО «образумить» Россию — эксперт

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В Генштабе ВС РФ заявили о создании в Крыму самодостаточной группировки войск, которая включает в себя действующую военно-морскую базу, целый армейский корпус, авиационную и противовоздушную дивизии. Кроме того, в состав Черноморского флота ВМФ РФ были включены шесть новых подводных лодок, три дивизионных ракетных комплекса «Бал» и «Бастион», а также показавший себя у берегов Сирии фрегат «Адмирал Григорович» и его сотоварищ в ряду «Трех адмиралов» — «Адмирал Эссен». Обо всем этом рассказал начальник российского Генштаба Валерий Герасимов.

Военный эксперт, один из руководителей журнала «Арсенал Отечества» Алексей Леонков считает, что теперь войска в Крыму готовы отразить возможную агрессию со стороны любого гипотетического противника — будь то США, НАТО или Украина.

«Создание в Крыму самодостаточной группировки войск, о которой говорил начальник Генштаба, было необходимо. После 2014 года, после того, как Крым стал частью России, военная обстановка в акватории Черного моря стала стремительно накаляться. Ни для кого не секрет, что американские генералы — а значит, и все НАТО — очень болезненно восприняли возвращение РФ в Крым. Именно потому они, как все мы знаем, и попытались — пользуясь словами самих же США — «образумить» Россию. Они надавили на Европу и заставили ее ввести против нас санкции. Тем не менее, кроме усиления экономического давления, США действовали и по другим направлениям. США открыли позиционный район ПРО в Румынии, стали под различными предлогами приближать войска к нашим границам, усилил количество военных учений в Черном море с участием новых членов НАТО. Не будем забывать также, что теперь американские военные корабли регулярно заходят в порты Грузии и Украины. Участились полеты американской военной авиации вдоль наших границ — в том числе и вблизи Крыма. Все это требует симметричного ответа — отсюда и усиление нашего военного присутствия на Крымском полуострове», — заявил Алексей Леонков в беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей.

Процесс создания самодостаточной группировки войск в Крыму начался еще три года назад. Именно тогда был разработан план того, какая именно техника и воинские подразделения должны быть размещены на полуострове для того, чтобы сделать его полностью самостоятельным в военном отношении. Сейчас, по мнению большинства отечественных экспертов, эта работа действительно закончена. Крымская группировка способна отразить агрессию любого вероятного противника с моря, суши и воздуха.