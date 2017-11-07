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Политика
Володин рассказал, как США создают проблемы в Сирии и уходят от ответственности
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    Володин рассказал, как США создают проблемы в Сирии и уходят от ответственности

    17:11  7 Ноября 2017
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    Володин рассказал, как США создают проблемы в Сирии и уходят от ответственности

    Москва, 7 ноября. Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что США удается остаться в стороне от проблем, которые они создали в ряде стран Ближнего Востока, в том числе в Сирии. Такое мнение он выразил на встрече со спецпредставителем правительства Франции Жан-Пьером Шевенманом. 

    Председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин встретился в российской столице со спецпредставителем французского правительства по вопросам двусторонних отношений Жан-Пьером Шевенманом. В ходе переговоров обсуждалась тема ситуации на Ближнем Востоке. По словам Володина, США создали ряд проблем в таких странах, ка Ливия, Ирак, Афганистан и Сирия, однако им удается оставаться в стороне от конфликта.

    «Создав проблему в Ливии — они в стороне от этих проблем. Создав проблему в Ираке — в стороне от этих проблем. Создав проблему в Афганистане — в стороне от этих проблем. Создав проблему в Сирии — в стороне от этих проблем», — сказал спикер Госдумы, его слова приводит «Интерфакс»

    По мнению Володина, последствиями политики Вашингтона стала волна мигрантов, которая хлынула из ближневосточного региона в страны Европы.

    Володин рассказал, как США создают проблемы в Сирии и уходят от ответственности

    Автор: Ирина Селезнева
    #сша #сирия #ливия #ирак #володин
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