Путин обсудил с главой Роспотребнадзора риски отказа от прививок

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Москва, 7 ноября. Президент России Владимир Путин обсудил с главой Роспотребнадзора Анной Поповой инфекционную угрозу для страны. Об этом сообщает пресс-служба администрации президента России.

По словам Поповой, в настоящее время существует тенденция отказа от прививок, которая очень интенсивно продвигается в Сети.

«К сожалению, такая тенденция есть, и интернет-сообщество очень интенсивно ее продвигает», — сказала Попова.

Она также добавила, что в настоящее время в странах Европы зафиксирован «высокий уровень заболевания корью и дифтерией», чего удалось избежать в России. Попова подчеркнула, что высокий уровень заболеваний в странах ЕС связан с высоким уровнем миграции и отказом от прививок. По ее словам, в России «на сегодняшний день количество отказов не превышает 5% от общего числа прививающихся в декретированных возрастах».