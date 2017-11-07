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Шварценеггер записал видеообращение к «гению» Виталию Кличко
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    Шварценеггер записал видеообращение к «гению» Виталию Кличко

    18:09  7 Ноября 2017
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    Шварценеггер планирует приехать в Киев к «гению» Кличко

    Вашингтон, 7 ноября. Известный голливудский актер и бывший губернатор Калифорнии Арнольд Шварценеггер записал видеообращение к мэру Киева Виталию Кличко.

    Ролик опубликовал брат главы украинской столицы Владимир Кличко. Непосредственно Шварценеггер указал на то, что он считает Виталия «гением, которого нам не хватало».

    «Только гении могут заставить людей платить налоги так, чтобы им это нравилось… Но скоро мы увидимся в твоем городе, в Киеве», — цитирует слова популярного актера издание «Свободная пресса».

    Напомним, в начале ноября стало известно о том, что Национальное агентство по противодействию коррупции Украины (НАПК) вызвало на допрос мэра Киева Виталия Кличко. Согласно предварительным данным, бывший боксер летал на чартерном самолете с крупными застройщиками Максимом Микитасем и Вадимом Столаром.

    Автор: Алексей Громов
    #киев #кличко #шварценеггер
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