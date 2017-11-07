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Сирия новости 7 ноября 19.30: ИГ несет потери в Дейр-эз-Зоре, США эвакуируют лидеров ИГ из района Меядина
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    Сирия новости 7 ноября 19.30: ИГ несет потери в Дейр-эз-Зоре, США эвакуируют лидеров ИГ из района Меядина

    19:30  7 Ноября 2017
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    США эвакуируют лидеров ИГ из района Меядина

    Сирия, 7 ноября.  Более 20 террористов ИГ были уничтожены в боях на острове Кати в Дейр-эз-Зоре. Как минимум 10 мирных жителей пострадали во время обстрела боевиков в Дамаске. США эвакуировали главарей ИГ из района Меядина юго-восточнее Дейр-эз-Зора, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

    Коротко об итогах противостояния 

    ВКС РФ: обеспечивали прикрытие САА в Дейр-эз-Зоре.

    Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: освободили большую часть острова Кати в провинции Дейр-эз-Зор; возобновили наступление на Абу Кемаль со стороны Меядина.

    «Исламское государство»: понесло потери в результате столкновений с САА на территории Хувейджат-Кати в Дейр-эз-Зоре; казнило двух мирных жителей по обвинению в связях с САА на юге Дейр-эз-Зора.

    «Тахрир Аш-Шам»: ведет перестрелки с САА на окраине квартала Лерамун северо-восточнее Алеппо; подверглась ударам САА вблизи населенного пункта Хан Шейхун на юге Идлиба; обстреляла мирные районы Дамаска.

    «Файлак Ар-Рахман»: задержала боевиков «Ан-Нусры» близ деревни Кафр Батна в Восточной Гуте Дамаска.

    Международная коалиция: эвакуировала нескольких главарей ИГИЛовцев из района города Меядин юго-восточнее Дейр-эз-Зора.

    Карта военных действий в Сирии

    Провинция Дамаск

    Карта военных действий — Дамаск

    Twitter-канал (AllyOfTruth), подконтрольный вооруженной оппозиции, сообщает о междоусобном конфликте между двумя группировками вооруженной оппозиции на территории оазиса Восточная Гута. По словам источника,  появились неподтвержденные данные о том, что боевики исламистской организации «Файлак Ар-Рахман» задержали радикалов ранее союзной им коалиции «Хайят Тахрир Аш-Шам» вблизи населенного пункта Кафр Батна. В данный момент информация уточняется. Стычки в рядах повстанческих формирований отмечались и ранее, однако позже группировки долгое время совместно выступали против Сирийской арабской армии (САА).

    Тем временем оппозиционные СМИ продолжают публиковать информацию об обстрелах со стороны армии САР близ населенных пунктов Сакба и Хазза. Данные сведения не получили подтверждения.Тогда как боевики, в свою очередь, открыли огонь по мирным кварталам Дамаска. В результате обстрела по меньшей мере десять мирных жителей были убиты или получили ранения, передает информагентство Al Masdar News.

    Провинция Алеппо

    Карта военных действий — Алеппо

    На севере региона отмечаются перестрелки между протурецкими отрядами Сирийской свободной армии (ССА) и Демократическими силами Сирии**** (SDF) близ деревни Айн Ад-Дадат. Об этом сообщает военный источник в социальной сети Twitter (Sohayb_Masri1).  Данных о потерях сторон пока не поступало.

    Тем временем на окраине квартала Лерамун к северо-западу от Алеппо продолжилось противостояние между САА и «Ан-Нусрой»***. Напомним, после того как радикалы террористического объединения «Тахрир Аш-Шам» начали вести обстрелы укрепрайонов правительственной армии, военнослужащие САР были вынуждены предпринять ответные действия.

    Провинция Дейр-эз-Зор

    Карта военных действий — Дейр-эз-Зор

    Согласно сведениям агентства новостей Al Masdar News, вновь разворачиваются бои между правительственной армией и террористами «Исламского государства»1 на острове Кати. Как передают военные источники AMN, под прикрытием российских военных самолетов войска Башара Асада штурмовали позиции ИГИЛовцев в течение нескольких часов. В результате столкновений под контроль САА перешла большая часть Хувейджат-Кати. Кроме того, более 20 радикалов ИГ были уничтожены. Таким образом, отряды ИГИЛ1 находятся в окружении на небольшой территории, однако сдавать позиции не намерены. Напомним, исламисты бежали на остров после того как Дейр-эз-Зор был освобожден силами САР.

    Тем временем подразделения САА, дислоцирующиеся в районе города Меядин, активизировали наступательные действия в направлении Абу Кемаля. Очевидцы заявляют о том, что несколько лидеров террористической группировки ИГ покинули зону боевых действий на американских вертолетах перед началом наступления САА.

    Тем временем в деревне Аль-Букан на юге провинции террористы казнили двух мирных жителей, обвинив их в сговоре с сирийскими войсками, передает Facebook-канал (Aleppo.Space1).

    Провинция Идлиб

    Карта военных действий — Идлиб

    Артиллерийские дивизионы Сирийской арабской армии (САА), базирующиеся в районе города Суран в провинции Хама, открыли огонь по укрепрайонам исламистов антиправительственной коалиции «Тахрир Аш-Шам» вблизи населенного пункта Хан Шейхун на юге региона. Об этом сообщает оппозиционный военный источник в Twitter (AEJKhalil). Напомним, правительственные войска ведут контрнаступление в Хаме, а радикалы осуществляют переброску подкреплений, а также поставку оружия и продовольствия со своих позиций в Идлибе.

    Провинция Ракка

    Карта военных действий — Ракка

    Информационный портал Raqqa 24 сообщает о том, что в результате подрыва на мине в районе Ад-Дирайя в Ракке четверо мирных граждан погибли. «Демократические силы» продолжают зачищать территории административного центра провинции. Многие местные жители покинули свои дома и были эвакуированы в курдские лагеря для беженцев, однако не все из них пожелали остаться в безопасных районах из-за катастрофической гуманитарной ситуации. Ранее сообщалось, что большинство людей недовольно условиями проживания в лагерях курдов. Беженцы лишены достаточного количества палаток, одеял, одежды, медикаментов и продовольствия.

    Провинция Эль-Кунейтра

    Карта военных действий — Эль-Кунейтра

    На северо-западе провинции Эль-Кунейтра военнослужащими Сирийской арабской армии (САА) был задержан раненный террорист «Исламского государства», передает военный источник в сети Facebook (tarbees). В ходе допроса было выяснено, что радикал пробрался к одному из контрольно-пропускных пунктов САА со стороны Израиля. Подробности случившегося пока выясняются. Напомним, Израиль не раз предпринимал агрессивные действия в отношении правительственных сил. В ходе последних столкновений между исламистами «Ан-Нусры» и армии Башара Асада израильская артиллерия оказала поддержку боевикам.

    Ирак

    Карта военных действий — Ирак

    Ранее сообщалось о контратаке террористов «Исламского государства» севернее ключевого города Аль-Каим в районе сирийско-иракской границы. Сообщалось, что нападение радикалов ИГ было отражено при поддержке российских ВКС. В свою очередь, связанный с террористической группировкой источник в Twitter (wy4gcjkhje88461) заявляет, что ИГИЛовцам удалось уничтожить военный пикап и трактор иракской армии. Правительственные СМИ Ирака пока не подтверждали данную информацию.

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)

    Автор: Алексей Громов
    #сирия #алеппо #иг #дамаск #хама #вкс рф #игил #ирак #саа #дейр эз-зор #ракка #новости сирии #идлиб #сса #хомс
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