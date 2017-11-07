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Сирия, 7 ноября. Более 20 террористов ИГ были уничтожены в боях на острове Кати в Дейр-эз-Зоре. Как минимум 10 мирных жителей пострадали во время обстрела боевиков в Дамаске. США эвакуировали главарей ИГ из района Меядина юго-восточнее Дейр-эз-Зора, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

ВКС РФ: обеспечивали прикрытие САА в Дейр-эз-Зоре.

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: освободили большую часть острова Кати в провинции Дейр-эз-Зор; возобновили наступление на Абу Кемаль со стороны Меядина.

«Исламское государство»: понесло потери в результате столкновений с САА на территории Хувейджат-Кати в Дейр-эз-Зоре; казнило двух мирных жителей по обвинению в связях с САА на юге Дейр-эз-Зора.

«Тахрир Аш-Шам»: ведет перестрелки с САА на окраине квартала Лерамун северо-восточнее Алеппо; подверглась ударам САА вблизи населенного пункта Хан Шейхун на юге Идлиба; обстреляла мирные районы Дамаска.

«Файлак Ар-Рахман»: задержала боевиков «Ан-Нусры» близ деревни Кафр Батна в Восточной Гуте Дамаска.

Международная коалиция: эвакуировала нескольких главарей ИГИЛовцев из района города Меядин юго-восточнее Дейр-эз-Зора.

Провинция Дамаск

Twitter-канал (AllyOfTruth), подконтрольный вооруженной оппозиции, сообщает о междоусобном конфликте между двумя группировками вооруженной оппозиции на территории оазиса Восточная Гута. По словам источника, появились неподтвержденные данные о том, что боевики исламистской организации «Файлак Ар-Рахман» задержали радикалов ранее союзной им коалиции «Хайят Тахрир Аш-Шам» вблизи населенного пункта Кафр Батна. В данный момент информация уточняется. Стычки в рядах повстанческих формирований отмечались и ранее, однако позже группировки долгое время совместно выступали против Сирийской арабской армии (САА).

Тем временем оппозиционные СМИ продолжают публиковать информацию об обстрелах со стороны армии САР близ населенных пунктов Сакба и Хазза. Данные сведения не получили подтверждения.Тогда как боевики, в свою очередь, открыли огонь по мирным кварталам Дамаска. В результате обстрела по меньшей мере десять мирных жителей были убиты или получили ранения, передает информагентство Al Masdar News.

Провинция Алеппо

На севере региона отмечаются перестрелки между протурецкими отрядами Сирийской свободной армии (ССА) и Демократическими силами Сирии**** (SDF) близ деревни Айн Ад-Дадат. Об этом сообщает военный источник в социальной сети Twitter (Sohayb_Masri1). Данных о потерях сторон пока не поступало.

Тем временем на окраине квартала Лерамун к северо-западу от Алеппо продолжилось противостояние между САА и «Ан-Нусрой»***. Напомним, после того как радикалы террористического объединения «Тахрир Аш-Шам» начали вести обстрелы укрепрайонов правительственной армии, военнослужащие САР были вынуждены предпринять ответные действия.

Провинция Дейр-эз-Зор

Согласно сведениям агентства новостей Al Masdar News, вновь разворачиваются бои между правительственной армией и террористами «Исламского государства»1 на острове Кати. Как передают военные источники AMN, под прикрытием российских военных самолетов войска Башара Асада штурмовали позиции ИГИЛовцев в течение нескольких часов. В результате столкновений под контроль САА перешла большая часть Хувейджат-Кати. Кроме того, более 20 радикалов ИГ были уничтожены. Таким образом, отряды ИГИЛ1 находятся в окружении на небольшой территории, однако сдавать позиции не намерены. Напомним, исламисты бежали на остров после того как Дейр-эз-Зор был освобожден силами САР.

Тем временем подразделения САА, дислоцирующиеся в районе города Меядин, активизировали наступательные действия в направлении Абу Кемаля. Очевидцы заявляют о том, что несколько лидеров террористической группировки ИГ покинули зону боевых действий на американских вертолетах перед началом наступления САА.

Тем временем в деревне Аль-Букан на юге провинции террористы казнили двух мирных жителей, обвинив их в сговоре с сирийскими войсками, передает Facebook-канал (Aleppo.Space1).

Провинция Идлиб

Артиллерийские дивизионы Сирийской арабской армии (САА), базирующиеся в районе города Суран в провинции Хама, открыли огонь по укрепрайонам исламистов антиправительственной коалиции «Тахрир Аш-Шам» вблизи населенного пункта Хан Шейхун на юге региона. Об этом сообщает оппозиционный военный источник в Twitter (AEJKhalil). Напомним, правительственные войска ведут контрнаступление в Хаме, а радикалы осуществляют переброску подкреплений, а также поставку оружия и продовольствия со своих позиций в Идлибе.

Провинция Ракка

Информационный портал Raqqa 24 сообщает о том, что в результате подрыва на мине в районе Ад-Дирайя в Ракке четверо мирных граждан погибли. «Демократические силы» продолжают зачищать территории административного центра провинции. Многие местные жители покинули свои дома и были эвакуированы в курдские лагеря для беженцев, однако не все из них пожелали остаться в безопасных районах из-за катастрофической гуманитарной ситуации. Ранее сообщалось, что большинство людей недовольно условиями проживания в лагерях курдов. Беженцы лишены достаточного количества палаток, одеял, одежды, медикаментов и продовольствия.

Провинция Эль-Кунейтра

На северо-западе провинции Эль-Кунейтра военнослужащими Сирийской арабской армии (САА) был задержан раненный террорист «Исламского государства», передает военный источник в сети Facebook (tarbees). В ходе допроса было выяснено, что радикал пробрался к одному из контрольно-пропускных пунктов САА со стороны Израиля. Подробности случившегося пока выясняются. Напомним, Израиль не раз предпринимал агрессивные действия в отношении правительственных сил. В ходе последних столкновений между исламистами «Ан-Нусры» и армии Башара Асада израильская артиллерия оказала поддержку боевикам.

Ирак

Ранее сообщалось о контратаке террористов «Исламского государства» севернее ключевого города Аль-Каим в районе сирийско-иракской границы. Сообщалось, что нападение радикалов ИГ было отражено при поддержке российских ВКС. В свою очередь, связанный с террористической группировкой источник в Twitter (wy4gcjkhje88461) заявляет, что ИГИЛовцам удалось уничтожить военный пикап и трактор иракской армии. Правительственные СМИ Ирака пока не подтверждали данную информацию.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)