Ракка: курды возвращаются в Африн после боёв с ИГИЛ

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Сирия, 7 ноября. Курдские формирования YPG и YPJ из Африна, принимавшие участие в длительном и кровопролитном штурме Ракки возвращаются домой. Напомним, Ракка длительное время находилась под контролем боевиков ИГИЛ (Террористическая организация, запрещена в РФ), и даже некоторое время считалась столицей так называемого «Исламского государства»1.

Согласно сообщению местных активистов, крупная колонна СДС, ядро которых составляют курдские военизированные формирования, возвращается после участия в боях за Ракку. Оружия они однако не сложили — в Африне курдам небезопасно, поскольку этот кантон, хоть и сотрудничает с легитимным правительством Сирии, находится под постоянной угрозой турецкого вторжения.

Потому курды возвращаются домой во всеоружии — на пикапах с ЗУ-23 (зенитная установка калибра 23-мм). В случае обострения ситуации с турецкой армией, вошедшей недавно в Идлиб в рамках соглашения о деэскалации, YPG и YPJ пригодятся все имеющиеся у них средства ведения боя.

YPG and YPJ fighters returned to Afrin after they achieved great victories and liberated thousands of civilians in Raqqa

ANHA pic.twitter.com/wJTNPTkUNP — CLAUDIA (@ClaudiaAlMina) November 7, 2017

1 Организация запрещена на территории РФ.