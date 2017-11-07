В украинской школе предложили устроить АТО из-за стенда о толерантности Москвы и Киева

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Киев, 7 ноября. На Украине разгорелся скандал из-за школьного стенда «Киев – Москва – Толерантность», который в сельской школе установила учительница из Днепропетровской области.

Стенд о толерантности между Россией и Украиной появился в школе поселка городского типа Магдалиновка в Днепропетровской области. На стенде размещены фотографии достопримечательностей обеих стран, изображения знаменитых писателей и сопоставление слов «народ», «славяне», «культура», «история» и «язык» на русском и украинском языках. В центре стенда изображен земной шар с держащимися за руки детьми, а в нижней части – слова «Киев», «Москва» и «толерантность».

Антироссийские активисты на Украине отреагировали на поступок учительницы враждебно. Например, офицер ВСУ Анатолий Штефан разместил фотографию стенда в соцсетях и призвал «помочь понять» школьному коллективу, что у Украины с РФ «четвертый год война».

Поддержавшие Штефана назвали стенд «сепаратистским» и антипатриотичным, его авторов призвали уволить, а на территории школы устроить так называемую АТО.

«Творчество душевнобольных сотрудников школы», — написал один из комментаторов.

Впрочем, далеко не все жители Украины негативно восприняли поступок днепропетровской учительницы. В соцсетях отмечают, что Украина и Россия остаются ближайшими соседями, а объем двусторонней торговли между странами составляет миллиарды долларов. Многие комментаторы также отметили, что история и культура России и Украины, тесно связанные на протяжении веков, — это не предмет для разжигания ненависти, особенно когда речь идет о воспитании детей.

Кроме того, некоторые украинцы обратили внимание на лицемерие тех, кому не понравился стенд. Один из пользователей напомнил, что ВСУ приходится ловить уклонистов от армии в ночных клубах – эту ситуацию в соцсетях назвали показательной для всего украинского «патриотизма».