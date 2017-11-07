Полиция Эстонии задержала россиянина в Нарве

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Таллин, 7 ноября. Эстонская полиция в минувшие выходные задержала на пограничном пункте в Нарве гражданина России, пытавшегося покинуть прибалтийскую республику. Россиянин подозревается в подготовке киберпреступлений против государственных учреждений Эстонии. Об этом сообщает прокуратура страны.

«Задержанный гражданин РФ подозревается в направленной против Эстонской республики ненасильственной деятельности в качестве агента ФСБ и в подготовке киберпреступления», — говорится в официальном сообщении прокуратуры Эстонии.

Отметим, первое обвинение предполагает наказание в виде лишения свободы на срок от двух до пятнадцати лет, второе — штраф или лишение свободы на срок до двух лет, сообщает «Свободная Пресса».

Напомним, ранее сообщалось, что министерство обороны Эстонии объявило о планах модернизации крупнейшего в Европе киберполигона. Объект перестраивается в интересах НАТО.