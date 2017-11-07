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Полиция Эстонии задержала россиянина в Нарве
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    Полиция Эстонии задержала россиянина в Нарве

    18:19  7 Ноября 2017  /обновлено: 18:21  07 Ноября 2017
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    Полиция Эстонии задержала россиянина, подозреваемого в подготовке киберпреступлений

    Таллин, 7 ноября. Эстонская полиция в минувшие выходные задержала на пограничном пункте в Нарве гражданина России, пытавшегося покинуть прибалтийскую республику. Россиянин подозревается в подготовке киберпреступлений против государственных учреждений Эстонии. Об этом сообщает прокуратура страны.

    «Задержанный гражданин РФ подозревается в направленной против Эстонской республики ненасильственной деятельности в качестве агента ФСБ и в подготовке киберпреступления», — говорится в официальном сообщении прокуратуры Эстонии.

    Отметим, первое обвинение предполагает наказание в виде лишения свободы на срок от двух до пятнадцати лет, второе — штраф или лишение свободы на срок до двух лет, сообщает «Свободная Пресса».

    Напомним, ранее сообщалось, что министерство обороны Эстонии объявило о планах модернизации крупнейшего в Европе киберполигона. Объект перестраивается в интересах НАТО. 

    Автор: Федор Веснин
    #эстония #задержание #таллин
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