Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Весь мир
Боевики обстреляли район российского посольства в Дамаске
Политика
Путин дал три года на ликвидацию долевого строительства в России
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Путин дал три года на ликвидацию долевого строительства в России

    16:50  7 Ноября 2017
    52

    Путин дал три года на ликвидацию долевого строительства в России

    Москва, 7 ноября. За три года Россия должна уйти от долевого строительства, заявил президент России Владимир Путин.

    «Утвердить план мероприятий (дорожную карту) по поэтапному замещению в течение трех лет средств граждан, привлекаемых для создания многоквартирных домов и иных объектов недвижимости, банковским кредитованием и иными формами финансирования, минимизирующими риск для граждан», — цитируют в Кремле президента России.

    Глава государства поручил разработать альтернативные механизмы, при которых права граждан страны будут защищены законом.

    Путин дал три года на ликвидацию долевого строительства в России

    В конце октября Путин поручил кабинету министров проработать вопрос о переходе от системы долевого строительства жилья в России к проектному финансированию строек при участии банковских учреждений. Отмечается также, что жесткие требования к застройщикам вступят в силу 1 июля.

    Автор: Катерина Тимошенская
    #путин #закон #долевое строительство #три года
    Комментарии:
    Загрузка...
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Читайте также
      Инфографика Все
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        Залитый цементом Вечный огонь в Киеве снова зажжен ценой инсульта у рабочего

        Залитый цементом Вечный огонь в Киеве снова зажжен ценой инсульта у рабочего

        15:41   7 Ноября 2017
        833
        Все командующие войсками военных округов армии РФ получили боевой опыт в Сирии

        Все командующие войсками военных округов армии РФ получили боевой опыт в Сирии

        14:29   7 Ноября 2017
        2259
        Песков рассказал о последствиях «худшего сценария» неучастия России в ОИ-2018

        Песков рассказал о последствиях «худшего сценария» неучастия России в ОИ-2018

        13:57   7 Ноября 2017
        3281
        Лавров отреагировал на осквернение Вечного огня в Киеве

        Лавров отреагировал на осквернение Вечного огня в Киеве

        13:31   7 Ноября 2017
        502