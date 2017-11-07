Путин дал три года на ликвидацию долевого строительства в России

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Москва, 7 ноября. За три года Россия должна уйти от долевого строительства, заявил президент России Владимир Путин.

«Утвердить план мероприятий (дорожную карту) по поэтапному замещению в течение трех лет средств граждан, привлекаемых для создания многоквартирных домов и иных объектов недвижимости, банковским кредитованием и иными формами финансирования, минимизирующими риск для граждан», — цитируют в Кремле президента России.

Глава государства поручил разработать альтернативные механизмы, при которых права граждан страны будут защищены законом.

В конце октября Путин поручил кабинету министров проработать вопрос о переходе от системы долевого строительства жилья в России к проектному финансированию строек при участии банковских учреждений. Отмечается также, что жесткие требования к застройщикам вступят в силу 1 июля.